Booker T: «CM Punk vs. Jack Perry fue solo…»

Por varios motivos, que van desde el uso de cristal real en una lucha hasta la falta de respeto a los veteranos, llevaron a que CM Punk y Jack Perry se pelearan tras bastidores durante All In 2023, uno de los eventos más importantes de la historia de AEW. Justo antes además de que el «Best in the World» combatiera ante Samoa Joe en defensa del «Campeonato Mundial Verdadero». Antes, «The Scapegoat» había perdido el Campeonato FTW ante Hook.

► Booker T de CM Punk vs. Jack Perry

En su momento aquello generó un gran revuelo pero cuando había quedado en el pasado la casa Élite tuvo la idea de emitir el video del enfrentamiento para que todo el mundo lo viera y que el tema volviera a la primera plana, lo cual ha hecho que sea uno de los más candentes en las últimas semanas. Una cuestión de la que Booker T habla en el episodio más reciente de su pódcast, The Hall of Fame.

«No creo que eso fuera motivo para despedirlo. No sé qué ha estado pasando detrás de escena entre CM Punk y Tony Khan… Porque eso no parecía ser más que un enfrentamiento entre compañeros.

«He tenido roces con otros luchadores en el elenco antes, muchas veces, y normalmente, después de que sucede, nos reunimos y nos dicen: ‘Chicos, o nos llevamos bien o alguien tendrá que ceder’. Una de dos. Luego nos damos la mano y volvemos al trabajo«.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE añade que el hecho de que AEW trajera de vuelta a Punk después de su primera suspensión pero decidiera mantenerlo fuera de Dynamite no ayudó a su estado mental en AEW.

«Creo que eso pudo haber empeorado las cosas porque CM Punk fue retirado del programa principal y puesto en el show del sábado. Casi nadie lo estaba viendo, y luego esperas que CM Punk realmente atraiga toda la audiencia para ese show. Si los números eran bajos, ¿quién recibiría la culpa?».