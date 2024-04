Aunque muchos pensarían que Tony Khan ya estaría feliz con haberle quitado a WWE a grandes luchadores como Mercedes Moné, Kazuchika Okada y quien actualmente está teniendo más éxito en la empresa, Will Ospreay, y que ya no firmaría más grandes luchadores para AEW, esto no es así.

Según ha reportado recientemente Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, el Presidente de AEW, Khan, sigue buscando firmar a grandes luchadores, a agentes libres, especialmente, a luchadores de WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Tony Khan quisiera firmar más agentes libres para AEW

«Sé que AEW está observando a personas cuyos contratos están por vencer. Si van a contratar a alguien, no lo sé, pero definitivamente están buscando.

«A veces piensas que hicieron esta gran inversión económica con gente como Okada, Ospreay y Mercedes y tal vez no están buscando a otras personas, pero aún lo están. AEW todavía está explorando la posibilidad de fichar a otros luchadores de alto perfil».

Recordemos que, recientemente, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha reportado que AEW estaba siguiendo de cerca los pasos de Finn Bálor al enterarse que su contrato con WWE finalizaba en los próximos meses, pero el luchador decidió renovar contrato con WWE por varios años más y por un aumento salarial considerable.