AEW acaba de firmar a tres de las mayores estrellas de la lucha libre profesional actual como lo son Kazuchika Okada, Will Ospreay y Mercedes Moné. Hay mucho más detrás de esta afirmación. Hablamos de contratos de mucho dinero, que de hecho provocaron que la compañía tuviera que deshacerse de unos cuantos miembros de su elenco. También del gran tiempo que ocupan en la programación, tanto en Dynamite como en los PPV.

Con todo esto, cualquiera pensaría que la casa Élite va a descansar un rato antes de planear más fichajes. Pero nada más lejos de la realidad. O al menos no dejarán de buscarlos. Así lo señala nuestro compañero Dave Meltzer en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio. Quizá, dentro de la especulación, puedan estar interesados en algunos de los luchadores que la WWE acaba de despedir, como Cameron Grimes.

“Sé que AEW está observando a personas cuyos contratos han terminado. No sé si firmarán a alguien, pero definitivamente están buscando.

«A veces piensas que hicieron una gran inversión con Okada, Ospreay y Mercedes y tal vez no estén buscando a otras personas, pero aún así lo están«.

También tengamos en cuenta que Drew McIntyre aún no ha renovado con WWE.

O que Nikki Bella mostró interés recientemente en AEW:

«Dado que hemos estado levantando tanto peso, siempre surge esa mentalidad de lucha libre. Siempre hablamos de volver y desarrollar esta historia, grabar este promocional. Lo comprendes, pero lo en serio que me lo tomé fue increíble. Llegué a pensar: ‘Bueno, quizás pueda dedicar un año a AEW y asistir cada semana’. Cuando vi el debut de Mercedes [Mercedes Moné] y escuché su promo, una línea en particular se quedó grabada en mi mente: ‘Aquí, vamos a llevar a cabo una evolución a nivel mundial.’ Eso me hizo reflexionar. Va más allá de una sola liga, es lo que ella quiso decir. Puede ser en todos estos lugares donde tantas mujeres están luchando. Le dije a Brie: ‘Creo que puedo hacerlo durante un año. Puedo estar aquí y allá, y participar cada semana’. Luego, pensé en Matteo. Pasé una semana pensando: ‘Esto es. Voy a llamar a Tony Khan. Estoy disponible. Me comprometeré’. Pero luego, me di cuenta de que no puedo hacerle eso a mi hijo en este momento. Él me necesita».