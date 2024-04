Chris Jericho es el nuevo Campeón FTW después de vencer a Hook en AEW Dynasty 2024 y terminar con su reinado de 238 días. Hasta no hace mucho eran compañeros pero al joven luchador no le gustó el comportamiento que estaba teniendo «The Ocho» así que rechazó continuar colaborando con él, lo que no sentó nada bien al veterano y provocó este reciente combate por el título no oficial en el PPV. El hijo de Taz quizá esté arrepentido de no haber aceptado la mano de Jericho.

► Chris Jericho habla como nuevo Campeón FTW

Ya veremos cómo continúa esta historia, de momento, nos hacemos eco de las primeras palabras del nuevo campeón, que no tardó mucho en realizar una publicación en redes sociales para mostrar su superioridad sobre los demás luchadores de la casa Élite:

«Gracias a todos ustedes que creyeron en mí y me animaron esta noche en St. Louis y en casa, ¡porque GANÉ el Campeonato FTW de Hook en AEW Dynasty esta noche! Su amor y aliento me llevaron a nuevas alturas y me ayudaron a vencer a Hook, ¡que estaba en su mejor momento esta noche! #ElArboldelAprendizaje se compromete a brindarle a Hook y a todo el talento de AEW que esté en el #VorticeDeJericho solo las mejores lecciones… tanto en el ring como en la vida. ¡Nos vemos en AEW Dynamite este miércoles… el nuevo campeón se despide!

