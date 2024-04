Tony Schiavone: «Nunca vi nadie como Will Ospreay»

Tony Schiavone ha dedicado toda su vida a la lucha libre profesional, ha visto, hecho y oído de todo, y aún así Will Ospreay está logrando sorprenderlo.

Tengamos en cuenta que comenzó su carrera en 1983 en Jim Crockett Promotions, que trabajó en WCW, WWE, MLW y actualmente en AEW, y que ha realizado y lo hace en el presente labores de comentarista, anunciador, entrevistador, productor… al lado de los más grandes de todos los tiempos, desde Ric Flair hasta Hulk Hogan.

► Tony Schiavone de Will Ospreay

Y aún así dice lo que leemos a continuación sobre «The Aerial Assassin» en What Happened When sobre su lucha con Bryan Danielson en AEW Dynasty:

«Sí, ¿no era de esperarse? ¿No sabíamos todos que iba a ser un gran combate? Escucha, para mí, Bryan Danielson no solo es uno de los mejores artistas de todos los tiempos, sino también una de mis personas favoritas de todos los tiempos. Puedes sentarte y hablar con Bryan Danielson durante mucho, mucho tiempo sobre lucha libre, al igual que puedes hacerlo con Chris Hero. Simplemente siéntate y habla de lucha libre con ellos, explora sus mentes y habla sobre la historia de la lucha libre, los movimientos o el negocio. Así que sabía que iba a ser un gran combate.

«Will Ospreay para mí se ha convertido en… no sé, no sé cómo describirlo. Si digo ‘Oh, el mejor de todos los tiempos’, sería incorrecto. Pero no conozco a nadie que haya llegado en un período de tiempo tan corto y haya capturado la emoción de los fanáticos como lo ha hecho Will Ospreay. No solo con lo que puede hacer en el ring, sino también con sus promos. Con la excepción de algunas cosas que dijo, sus promos han sido geniales, maravillosas. Así que estoy simplemente asombrado por él. Cada vez que veo a Will Ospreay, digo ‘Cálmate, amigo. Tienes mucha lucha por delante, no querrás acabarte a ti mismo’. Y él dijo, ‘No sé cómo hacerlo de otra manera’. Así que sí, el combate fue maravilloso. No estuve en la llamada, pero Okada y PAC también fueron maravillosos».