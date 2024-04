Booker T: «Ni Goldberg ni Wardlow encajan en AEW»

Booker T habla de la posibilidad de que Goldberg se una a AEW, de la actualidad de Wardlow en la casa Élite y de la audiencia de la misma. Todo ello en el episodio más reciente de su pódcast, The Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore, donde también señala que Trick Williams es un talento generacional pero no está listo para el elenco principal de WWE.

► ¿Goldberg en AEW?

«Goldberg simplemente no encajaría en AEW, eso es lo que pienso. Quiero decir, no tendría mucho que hacer allí más que simplemente golpear a los tipos. Básicamente arrasaría con todo el elenco. No creo que nadie lo pueda derrotar. Eso no va a suceder.»

► Wardlow en AEW

«Wardlow se siente fuera de lugar allí. Ves a todos los demás en el roster y luego ves a Wardlow, y te preguntas, ‘Espera un momento, ¿de dónde salió este tipo y por qué no es el campeón?’ No estoy criticando a nadie ni nada por el estilo, pero solo digo. Cuando incluyes a Wardlow en el panorama, y tienes a tantos otros tipos, te dices, ‘Hombre, ¿por qué este tipo no es el principal aquí? Espera un momento, ¿lo venció quién?'»

► La audiencia de AEW

«Esa audiencia es voluble. Pueden amarte y odiarte en un abrir y cerrar de ojos. Recuerda que hace menos de un año, todos estaban cantando al unísono esa canción ‘Judas’. Era lo más grande — ¿sabes? No estoy seguro si Chris ha cambiado su personaje o algo así. No sé, tal vez eso sea. Cuando estaba interpretando la canción, todos, él era un héroe, ¿verdad? Y todos estaban — él estaba involucrado en el ángulo con, ¿con quién era? MJF… Así que tenía un buen ambiente. Todos estaban cantando, y todos parecían estar metidos en Chris Jericho. Y ahora me dices que hace solo un par de noches le estaban diciendo que se retirara. Wow.»