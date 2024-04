Ya la semana pasada nos preguntábamos en SÚPER LUCHAS si Bianca Belair y Jade Cargill iban a unirse para luchar por el Campeonato Femenil de Parejas de WWE. Durante el episodio de SmackDown del 26 de abril lo confirmamos cuando tuvieron un cara a cara con Asuka y Kairi Sane y posteriormente se anunció que se enfrentarán en Backlash France.

Un encontronazo y futuro combate de los que «The EST of the WWE» habló una vez terminado el programa:

«Es una sensación increíble. Siempre he sentido que SmackDown es como mi hogar. Fue el primer lugar donde gané mi primer título, hay mucha historia aquí. Pero lo has escuchado, Bianca Belair, la primera selección del draft, única, número uno, la única, Bianca Belair.

«¿No suena genial, Bianca Belair [y] Jade Cargill en el ring juntas, en el mismo equipo? ¿Quién nos va a detener? He estado luchando por mi vida durante más de dos años con las Kabuki Warriors. He tenido muchas mujeres increíbles luchando junto a mí, pero nunca había tenido a alguien como Jade Cargill, así que ella es la mejor persona para ayudarme a poner fin de una vez por todas a Damage CTRL, y lo voy a hacer. Lo vamos a hacer en Backlash. Esos títulos de parejas vendrán con nosotros. He tocado mucho oro, pero nunca he tocado esos títulos de parejas, así que vamos a hacer más historia. Vamos a seguir subiendo.

«Es verdad. Eso es lo emocionante, pero también lo nervioso del draft. Hay tantas posibilidades. Realmente espero que Jade sea seleccionada para SmackDown porque todo el mundo sabe cuánto poder tenemos. Si no es así, será el equipo de parejas de vida más corta. Iremos al draft, saldremos del draft como campeonas de parejas, pero solo tendremos que esperar a ver qué pasa. Realmente espero que la seleccionen para SmackDown porque todos conocen el poder que tenemos. Así que simplemente vamos a manifestarlo».

EXCLUSIVE: After getting drafted No. 1 overall to #SmackDown, @BiancaBelairWWE turns her attention to #WWEBacklash where she and @Jade_Cargill will challenge The Kabuki Warriors. pic.twitter.com/xT0VBTJMCH

— WWE (@WWE) April 27, 2024