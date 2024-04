Triple H felicida a Carmelo Hayes tras su cambio de marca a SmackDown y lucha con Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible, en la primera noche del WWE Draft 2024. El que fuera dos veces Campeón NXT no pudo lograr la victoria pero dio guerra al «American Nighmare» para que todos en la marca azul sepan quién es. En realidad, ya había tenido algunas luchas en la misma, además de ser uno de los luchadores más populares del territorio de desarrollo.

► Triple H felicita a Carmelo Hayes

After a performance like that against the Undisputed WWE Champion @CodyRhodes, @Carmelo_WWE has shown the entire #SmackDown roster that he is HIM. #WWEDraft pic.twitter.com/7FXf6dkQFc — Triple H (@TripleH) April 27, 2024

«Con una actuación así contra el Campeón Indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, Carmelo Hayes, ha dejado claro al roster completo de SmackDown que es ÉL.»

Cabe mencionarse que Carmelo Hayes entró en la Nightmare Factory, la escuela de Cody Rhodes, por lo que ambos se conocen muy bien. Por ejemplo, «Melo» ayudó a su compañero cuando este se preparaba para volver a los encordados después de su grave lesión en el pectoral:

«Me dijeron: ‘Cody pidió entrenar contigo y Joe Gacy la próxima semana más o menos’. ‘Oh, genial’. Cody ya me había contactado dos o tres veces antes para darme críticas sobre mi trabajo y cosas así. Ya tenía una relación de ida y vuelta con él. Había conocido a Cody en el pasado. Pensé: ‘De todas las personas que conoce, ¿y elige a Joe Gacy y a mí? Está bien’. Llegó y mucha gente dice: ‘Ayudamos a Cody’, pero en ese tiempo trabajando con él, aprendí mucho de Cody.

«Él estaba bien. No necesitaba mi ayuda. Simplemente creo que necesitaba autorización médica para hacerlo. Trabajamos durante tres o cuatro días, hicimos luchas sobre la marcha y nos divertimos, y se nos ocurrían ideas como si tuviéramos un combate. Él me ayudó con mis cosas. Le doy mucho crédito a Cody. Él dice: ‘Melo y Joe Gacy me ayudaron’, pero en realidad, él me ayudó mucho a mí«.

FIRST ROUND #WWEDraft pick @Carmelo_WWE makes his first entrance as a #SmackDown Superstar! He's about to have the biggest match of his career tonight against the Undisputed WWE Champion, @CodyRhodes!#SmackDown pic.twitter.com/HQu5U0ykgi — WWE (@WWE) April 27, 2024