Durante el primera noche del WWE Draft 2024, Carmelo Hayes fue movido a SmackDown. Su exmejor amigo Trick Williams comparte sus sensaciones por la noticia desde la que hasta ahora era la casa de ‘Melo’, NXT, donde él es el campeón máximo en estos momentos. Cabe mencionarse que con todo lo mal que estuvo su relación en los últimos meses, si bien no volvieron a sus mejores tiempos, sí parecen haber hecho una tregua ahora que estarán un tiempo trabajando en diferentes programas.

«Estoy súper emocionado, súper entusiasmado por Carmelo Hayes. Es un talento fenomenal. Como todos saben, él es ‘ÉL’. Sin embargo, creo que es muy atrevido desafiar a Cody Rhodes tu primer día en el trabajo, pero bueno, haz lo que la gente te dijo que hicieras, dale duro a ese tipo».

EXCLUSIVE: Despite all of their history together, #WWENXT Champion @_trickwilliams is happy for @Carmelo_WWE on getting drafted to #SmackDown. pic.twitter.com/b3F6xcpYd0

— WWE (@WWE) April 27, 2024