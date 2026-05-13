AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2026 .— Kazuchika Okada estaba programado para enfrentar a Darby Allin por el Campeonato Mundial AEW, pero debido a que Okada tuvo que viajar a Japón por asuntos familiares, Don Callis anunció durante Fairway to Hell que Takeshita lo reemplazaría. Si Takeshita gana el título, su rivalidad con Okada subiría de nivel, pues seguramente en Double or Nothing tendrían lucha con los dos cinturones en juego. Y no es imposible que Takeshita gane, pues Allin venció a PAC no sin antes caer desde un balcón a través de cuatro mesas apiladas, en uno de los combates más físicamente exigentes de su reinado. Siete días, tres defensas: ante Brody King, ante PAC y ahora ante Takeshita. Es el ritmo de un campeón como ningún otro y que siempre es llevado al límite. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Harrah’s Cherokee Center, en Asheville, North Carolina.

Después de un par de semanas de entrenar con los Death Riders, Will Ospreay está de regreso. Enfrentará en mano a mano a Ace Austin en lo que se espera sea un match de alto impacto. Y es posible que no sólo los Death Riders estén cerca, sino también los Opps, quienes buscan que Ospreay deje de creer en Jon Moxley.

En lucha de cinco contra cinco, Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y los Young Bucks enfrentarán a Tommaso Ciampa, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

En Fairway to Hell se anunció que está por comenzar la edición 2026 del Torneo de la Fundación Owen Hart, y los brackets completos tanto del torneo varonil como del femenil se revelarán esta noche en Dynamite.

Además, MJF aparecerá esta noche. Desde que perdió el Campeonato Mundial AEW ante Darby Allin. El rudo ha acumulado frustración. Allin accedió exponer el título ante él si apuesta su cabellera. ¿Aceptará MJF firmar el contrato?

AEW Dynamite 13 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función abrió con MJF llegando muy contrariado y hasta raro a la arena.

AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita ►1- Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vs. Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay En los últimos meses, las luchas de 5 vs. 5 han sido de gran agrado para los fans, pues son muy caóticas y divertidas, así que se ha repetido bastante la fórmula, pero no nos quejamos... Esta lucha se da y es especial porque estamos a poco de ver, en Double or Nothing 2026, una Steet Fight en donde se gana al decir 'I Quit' o 'Me Rindo', entre los Campeones Mundiales de Peso Completo AEW, FTR, y Cage y Copeland... La campana sonó y todos se dieron con todo en el centro del ring, rápidamente, Copeland arrojó a Ciampa duro contra la barricada de protección y luego, Cope y Harwood se dieron derechazos en el esquinero... Cage se fue dándose con Cash Wheeler dentro de los fans... Y también cerca de los aficionados, los Young Bucks batallando... Orange Cassidy recibió machetazos de Harwood en el esquinero, y luego, recibió tremendo súplex desde todo lo alto... Los Bucks luego tomaron el dominio del combate y atacaron a The Dogs, les hicieron pegar en la cabeza entre sí y luego, Nick Jackson voló sobre los FTR con una bala de cañón... Cage le dio un golpe bajo a Wheeler y los Bucks con superkick, la cuenta llegó solo a dos y Cage le siguió dando puñetazos mientras nos fuimos a comerciales a doble pantalla... Más adelante, Cope mandó a volar a Finlay y le dio patadota a la cara a Connors, y Cassidy hizo su juego, dando pataditas débiles a los muchachos de FTR... Hasta que los Bucks los destrozaron con superkicks junto con Adam Copeland, Orange Cassidy le dio su Orange Punch y Adam Copeland lo remató con su lanza. Finalmente, con superkicks sobre Clark Connors, el equipo de Copeland, Cage, Cassidy y los Bucks ganaron una gran lucha. El Final Superkick de The Young Bucks y Adam Copeland, Orange Punch de Orange Cassidy y spear de Adam Copeland para Clark Connors. Valoración 9.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, muy interesante.

Contras Nada malo, pero faltó un poquito más de caos.



► Se mostró otra buena viñeta de Jon Moxley entrenando a Will Ospreay para sacar su potencial y ser el mejor luchadordel mundo: «Sé libre como un pájaro. Todo el mundo va a tratar de venir y decirte cosas y hacerlo complicado, solo toma lo mejor, y no te olvides de tu familia, de tus responsabilidades. No dejes que la presión pese sobre tus hombros. No tienes que cambiar nada, sino solo ser más peligroso. No pienses en proteger tu cuello, tu reputación, sal al ring a darlo todo. Sé peligroso».

AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita ►2- 'Speedball' Mike Bailey vs. WestBrook Bueno, esto ni lucha fue, fue solamente una forma de mostrar más a 'Speedball', ganó con su plancha con giro con rodillazos a la espalda. El Final Plancha con giro con rodillazos a la espalda de 'Speedball' Mike Bailey. Valoración 3.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Pues ni lucha fue, pero Bailey se vio bien.

Contras Nada malo para remarcar.



AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita ►3- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight vs. Brian Cage Vuelven los retos abiertos de Kevin Knight por su Campeonato TNT. Tras más de 14 meses de ausencia, 'The Machine' Brian Cage vuelve a AEW... Y con mejor físico que nunca... Rápidamente, Knight evitó una embestida de su rival, lo esquivó y luego, le hizo tacleadas de hombro tras rebotar en las sogas, pero Cage era una muralla y no se derribó; al contrario, se puso al campeón en los hombros y lo azotó de cara contra la lona durísimo para rematarlo con una superkick... Cage le dio varios machetazos al pecho en el esquinero, pero luego con patadas lo sacaron del ring, solo que Cage recibió en el aire a Knight tras un tope suicida y lo arrojó de cara contra la ceja del esquinero; luego, lo arrojó de espaldas durísimo contra la ceja del encordado y Cage mandó a Knight por encima de la barricada de protección, hacia donde los fans, y le dio allí varios raquetazos al pecho... Cage luego atacó con tremendo cangrejo a Knight, este logró tocar las sogas poco después y el réferi reprendió al musculoso porque no quería romper la llave... Cage siguió dominando con lazos al cuello a Knight, así como tremendo súplex... Con un frankensteiner, Knight mandó de cabeza a Cage sobre las escaleras metálicas para evitar un bombazo y, saltando desde la ceja, le cayó con súper lazo al cuello a Brian... Speedball le dio superkick a Lance Archer en ringside; Cage aprovechó la distracción de Knight para hacerle tremendo súperplex desde la ceja del ring, pero la cuenta llegó solo a dos... Speedball repitió superkick sobre Archer y le cayó encima con moonsault... Cage no pudo dar su codazo giratorio y Knight lo sorprendió con un DDT, pero la cuenta se quedó en dos segundos... Tras esto, Kevin Knight atacó con el UFO Splash a Brian Cage y ganó la lucha y retuvo el Campeonato TNT. El Final UFO Splash de Kevin Knight. Valoración 8.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha, muy entretenida, ambos lucieron de forma excelente, ojalá ver más de Brian Cage pronto y de forma consistente.

Contras Nada malo qué remarcar.



► Tras la lucha, Kevin Knight agradeció a Mike Bailey por estar siempre a su lado, pero dijo estar triste porque la semana pasada, no pudo quitarle elCampeonato Mundial de Peso Completo AEW a Darby Allin.

► «Speedball» Mike Bailey le dijo que no se preocupara, pues iba a ser un futuro Campeón Mundial, así como él, pues la próxima semana, retará a Darby Allin. Ambos se abrazaron y celebraron.

► Así quedaron los brackets del Torneo Masculino Copa Fundación Owen Hart 2026:

AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita ►4- Will Ospreay vs. Ace Austin Will Ospreay regresa a la acción tras unas semanas fuera de acción por lesión y no tener el alta médica, así como mientras se entrenaba con Jon Moxley para ser el mejor luchador del mundo... Ospreay le dio la mano; a regañadientes se la dio su rival y luego, Ospreay con torniquete al brazo mandó a volar a Austin, quien reaccionó también con potente torniquete al brazo izquierdo de Ospreay... Este con un giro, una proyección, lo mandó a volar contra la lona... Luego, hubo intercambio de llaves y contrallaves y midieron fuerzas... Más adelante, tras comerciales, Austin reaccionó con patadotas a la cara y hasta un azotón de cara contra la lona para Ospreay... Durante varios minutos hubo un buen intercambio de golpes y llaves. Austin dominó a Will durante buenos minutos; seguramente no le va a gustar a su nuevo instructor y maestro, Jon Moxley, le dio varios derechazos en el esquinero y codazos a la cara... Tras esto, hubo buen intercambio de puñetazos y patadas; Ospreay con catapulta mandó a volar a Austin y le conectó un Hidden Blade... Austin quedó lastimado, no se pudo parar, y luego, Ospreay le dio patadota al brazo y le hizo una palanca voladora y sorpresiva al brazo para llevarse la victoria. El Final Palanca volador al brazo de Will Ospreay. Valoración 8.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, Will Ospreay most´ro un buen recurso más para ganar, y aunque fue larga e interesante la lucha...

Contras Faltó algo, un poco más de intensidad.



► Tras la lucha, Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens de The Opps salieron para reclamarle a Will Ospreay.

► Samoa Joe pidió una respuesta de Will Ospreay, pero ante el silencio de este, dijo: «Ya tengo tu respuesta. Te haré la vida imposible cuando te aplaste en AEW Double or Nothing 2026».

► Joe ordenó a Shibata y Bowens atacar a Ospreay, pero PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta, Marina Shafir y el propio Jon Moxley de The Death Riders llegaron para rodear el ring y alejar a The Opps, aunque estos querían riña, pero se arrepintieron a ultimo segundo.

► Samoa Joe volvió a amenazar a Will Ospreay y se verán las caras en AEW Double or Nothing 2026, el 24 de mayo de 2026 desde el Estadio Louis Armstrong en Queens, New York.

► Así quedaron los brackets del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart 2026:

AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita ►5- Thekla, Skye Blue y Julia Hart vs. Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida La lucha empezó con caos, las tres dándose entre sí, con el equipo de la Campeona Mundial AEW dominando y llevando a las sogas a The Brawling Birds e Hikaru Shida... Hayter luego atacó a Theklea sobre la ceja del ring, luego, Hayter atacó con súplexes a Thekla, poderosos... Blue y Windsor caminaron sobre la barricada y Hayter fue derribada... Así siguió la lucha, caótica, interesante. Thekla atacó con tremenda spear a Shida, pero las Brawling Birds evitaron la derrota... Hayter fue sacada del ring por Blue y arrojada de cabeza contra el esquinero... Más adelante, Windsor le dio un cabezazo a Blue y Thekla llegó con su título y golpeó a Hatyer en la cabeza. El réferi allí paró la lucha y luego, se armó una revuelta. El Final Valoración 8.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, caótica, frenética, lo que duró estuvo interesante.

Contras Nada negativo para remarcar.



► Thunder Rosa, Mina Shirakawa y Willow Nightingale llegaron para ayudar a las héroes de recibir una paliza de Thekla, Skye Blue y Julia Hart.

AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita ►6- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita La campana sonó y Takeshita se le fue encima con todo a Darby Allin, lo pateó y lo sacó del ring, lo arrojó contra la mesa de comentaristas un poco y luego lo metió de regreso al ring... Darby reaccionó con puñetazos a la cara, aunque sufrió tremendo golpe con el antebrazo. Más adelante, Takeshita sorprendió con tremendo súperplex desde lo alto del esquinero, conectando con rabia a Darby, pero este evitó la caída... Takeshita le dio su tremendo rodillazo volador a la cara, pero el monarca resistió... Ni Don Callis en la mesa de comentaristas podía creerlo... El Clon intentó meterse al ring, Don Callis aprovechó la distracción del réferi y le dio su anillo a Takeshita... El japonés se iba a poner el anillo en su mano izquierda, pero se negó rotundamente y lo mandó a volar... sin embargo, casi pierde con una rodada a espaldas... Pero Takeshita le dio un fuerte golpe con el antebrazo a Darby Allin en toda la cara... Takeshita metió al esquinero a Darby Allin, este con súper rana reaccionó y luego, le hizo su variante del scorpion deathdrop a Takeshita, pero la cuenta llegó solo a dos... Darby Allin se arrojó con Coffin Drop fuera del ring y conectó al japonés... Takeshita fue frenado con azotón de espaldas contra las escaleras metálicas; luego, Darby Allin le cayó encima con un segundo Coffin Drop a Takeshita... Darby metió al ring al japonés, pero la cuenta llegó solo a dos... Con rodada a espaldas, Takeshita casi gana, luego dio rodillazo a Darby Allin, pero este reaccionó y le hizo el Scorpion Deathlock de su maestro Sting... tras varios minutos de agonía, Takeshita logró tomar las sogas, pero Darby corrió y le cayó en la espalda con un tercer Coffin Drop... Luego, Darby Allin le cayó en el abdomen con un cuarto Coffin Drop y así ganó la lucha por cuenta de tres y retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. El Final Cuatro Coffin Drop a lo largo de la lucha de Darby Allin. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Excelente combatazo, bastante bueno.

Contras Nada negativo para remarcar.



► Darby Allin luego llamó al ringa MJF y le pidió firmar el contrato para su lucha de este domingo en AEW Double or Nothing 2026.

► Rápidamente, los del staff de AEW armaron el set con la mesa y las sillas y MJF llegó al ring.

► MJF no quería firmar, pues primero insultó a Darby Allin: «Tú único legado será que tuviste tus 15 minutos de fama y serás el peor Campeón Mundial en la historia de AEW. Eres demasiado estúpido y temerario para mantenerte en la cima de AEW. Yo seré 3 veces Campeón Mundial de Peso Completo AEW, con tan solo 30 años. Y soy el mejor de todos los tiempos. Soy la cima de la montaña. Esa es la diferencia entre tú y yo».

► Darby Allin le dijo a MJF que no iba a luchar ante él, si no ponía en juego su cabello.

► Finalmente, ante la petición de Darby Allin y el saber que sin eso, no podía retar al título, MJF firmó el contrato… Y se le fue encima con derechazos a la cara.

► Luego, le dio tremendo derechazo con su anillo Dynamite Ring. Luego, posó con el Campeonato Mundial de Peso Completo y quería hacerle un tremendo súper martinete desde lo alto del esquinero a Darby Allin, pero Kevin Knight salió para hacer correr a MJF.