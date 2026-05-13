AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2026 .— Kazuchika Okada estaba programado para enfrentar a Darby Allin por el Campeonato Mundial AEW, pero debido a que Okada tuvo que viajar a Japón por asuntos familiares, Don Callis anunció durante Fairway to Hell que Takeshita lo reemplazaría. Si Takeshita gana el título, su rivalidad con Okada subiría de nivel, pues seguramente en Double or Nothing tendrían lucha con los dos cinturones en juego. Y no es imposible que Takeshita gane, pues Allin venció a PAC no sin antes caer desde un balcón a través de cuatro mesas apiladas, en uno de los combates más físicamente exigentes de su reinado. Siete días, tres defensas: ante Brody King, ante PAC y ahora ante Takeshita. Es el ritmo de un campeón como ningún otro y que siempre es llevado al límite. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Harrah’s Cherokee Center, en Asheville, North Carolina.
- AEW COLLISION 25 de abril 2026 | Persephone y Alex Windsor vs. Thekla y Skye Blue.
- AEW DYNAMITE 29 de abril 2026 | Kevin Knight vs. MJF.
- AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Kevin Knight vs. Hook.
- AEW COLLISION: FAIRWAY TO HELL | Darby Allin vs. PAC.
Después de un par de semanas de entrenar con los Death Riders, Will Ospreay está de regreso. Enfrentará en mano a mano a Ace Austin en lo que se espera sea un match de alto impacto. Y es posible que no sólo los Death Riders estén cerca, sino también los Opps, quienes buscan que Ospreay deje de creer en Jon Moxley.
En lucha de cinco contra cinco, Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y los Young Bucks enfrentarán a Tommaso Ciampa, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
En Fairway to Hell se anunció que está por comenzar la edición 2026 del Torneo de la Fundación Owen Hart, y los brackets completos tanto del torneo varonil como del femenil se revelarán esta noche en Dynamite.
Además, MJF aparecerá esta noche. Desde que perdió el Campeonato Mundial AEW ante Darby Allin. El rudo ha acumulado frustración. Allin accedió exponer el título ante él si apuesta su cabellera. ¿Aceptará MJF firmar el contrato?
AEW Dynamite 13 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
► La función abrió con MJF llegando muy contrariado y hasta raro a la arena.
AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
►1- Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vs. Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay
El Final
Valoración
9.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena lucha, muy interesante.
Contras
- Nada malo, pero faltó un poquito más de caos.
► Se mostró otra buena viñeta de Jon Moxley entrenando a Will Ospreay para sacar su potencial y ser el mejor luchadordel mundo: «Sé libre como un pájaro. Todo el mundo va a tratar de venir y decirte cosas y hacerlo complicado, solo toma lo mejor, y no te olvides de tu familia, de tus responsabilidades. No dejes que la presión pese sobre tus hombros. No tienes que cambiar nada, sino solo ser más peligroso. No pienses en proteger tu cuello, tu reputación, sal al ring a darlo todo. Sé peligroso».
AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
►2- 'Speedball' Mike Bailey vs. WestBrook
El Final
Valoración
3.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Pues ni lucha fue, pero Bailey se vio bien.
Contras
- Nada malo para remarcar.
AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
►3- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight vs. Brian Cage
El Final
Valoración
8.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una excelente lucha, muy entretenida, ambos lucieron de forma excelente, ojalá ver más de Brian Cage pronto y de forma consistente.
Contras
- Nada malo qué remarcar.
► Tras la lucha, Kevin Knight agradeció a Mike Bailey por estar siempre a su lado, pero dijo estar triste porque la semana pasada, no pudo quitarle elCampeonato Mundial de Peso Completo AEW a Darby Allin.
► «Speedball» Mike Bailey le dijo que no se preocupara, pues iba a ser un futuro Campeón Mundial, así como él, pues la próxima semana, retará a Darby Allin. Ambos se abrazaron y celebraron.
► Así quedaron los brackets del Torneo Masculino Copa Fundación Owen Hart 2026:
AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
►4- Will Ospreay vs. Ace Austin
El Final
Valoración
8.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha, Will Ospreay most´ro un buen recurso más para ganar, y aunque fue larga e interesante la lucha...
Contras
- Faltó algo, un poco más de intensidad.
► Tras la lucha, Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens de The Opps salieron para reclamarle a Will Ospreay.
► Samoa Joe pidió una respuesta de Will Ospreay, pero ante el silencio de este, dijo: «Ya tengo tu respuesta. Te haré la vida imposible cuando te aplaste en AEW Double or Nothing 2026».
► Joe ordenó a Shibata y Bowens atacar a Ospreay, pero PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta, Marina Shafir y el propio Jon Moxley de The Death Riders llegaron para rodear el ring y alejar a The Opps, aunque estos querían riña, pero se arrepintieron a ultimo segundo.
► Samoa Joe volvió a amenazar a Will Ospreay y se verán las caras en AEW Double or Nothing 2026, el 24 de mayo de 2026 desde el Estadio Louis Armstrong en Queens, New York.
► Así quedaron los brackets del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart 2026:
AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
►5- Thekla, Skye Blue y Julia Hart vs. Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida
El Final
Valoración
8.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha, caótica, frenética, lo que duró estuvo interesante.
Contras
- Nada negativo para remarcar.
► Thunder Rosa, Mina Shirakawa y Willow Nightingale llegaron para ayudar a las héroes de recibir una paliza de Thekla, Skye Blue y Julia Hart.
AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
►6- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita
El Final
Valoración
10.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Excelente combatazo, bastante bueno.
Contras
- Nada negativo para remarcar.
► Darby Allin luego llamó al ringa MJF y le pidió firmar el contrato para su lucha de este domingo en AEW Double or Nothing 2026.
► Rápidamente, los del staff de AEW armaron el set con la mesa y las sillas y MJF llegó al ring.
► MJF no quería firmar, pues primero insultó a Darby Allin: «Tú único legado será que tuviste tus 15 minutos de fama y serás el peor Campeón Mundial en la historia de AEW. Eres demasiado estúpido y temerario para mantenerte en la cima de AEW. Yo seré 3 veces Campeón Mundial de Peso Completo AEW, con tan solo 30 años. Y soy el mejor de todos los tiempos. Soy la cima de la montaña. Esa es la diferencia entre tú y yo».
► Darby Allin le dijo a MJF que no iba a luchar ante él, si no ponía en juego su cabello.
► Finalmente, ante la petición de Darby Allin y el saber que sin eso, no podía retar al título, MJF firmó el contrato… Y se le fue encima con derechazos a la cara.
► Luego, le dio tremendo derechazo con su anillo Dynamite Ring. Luego, posó con el Campeonato Mundial de Peso Completo y quería hacerle un tremendo súper martinete desde lo alto del esquinero a Darby Allin, pero Kevin Knight salió para hacer correr a MJF.