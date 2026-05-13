Cuatrero permanecerá en libertad mientras apela su condena

Cuatrero no ingresará de inmediato a prisión pese a haber sido condenado a 12 años y 8 meses de cárcel por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio en agravio de Stephanie Vaquer.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicada por el periodista Antonio Nieto, el luchador continuará en libertad provisional mientras se resuelven los recursos legales promovidos por su defensa, incluyendo apelaciones y posibles amparos.

La sentencia fue individualizada este martes 12 de mayo, aunque la ejecutoria aún no queda firme, situación que permite que el integrante de la dinastía Dinamita permanezca fuera de prisión mientras continúa el proceso legal.

► Las medidas cautelares que deberá cumplir Cuatrero

Como parte de las condiciones impuestas por el juez, Cuatrero deberá cumplir con varias medidas cautelares mientras avanza el proceso de apelación.

Firmar cada tres semanas en el juzgado correspondiente.

Reparar el daño a la víctima mediante la indemnización que determine el juez.

Especialistas señalan que los recursos legales pendientes podrían extenderse durante varios meses e incluso superar el año antes de que exista una resolución definitiva.

La sentencia podría ser cambiada o reducida, pero todo dependerá de esta nueva parte del proceso.

► El caso entre Cuatrero y Stephanie Vaquer comenzó en 2023

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer denunció haber sido agredida físicamente por el luchador dentro de un domicilio en la Ciudad de México.

Tras la denuncia, Cuatrero fue detenido y permaneció cerca de dos años en prisión preventiva antes de obtener un amparo que le permitió enfrentar el proceso en libertad durante 2025.

Con la sentencia actual, al luchador se le descontarán los casi dos años ya cumplidos en prisión preventiva, por lo que el tiempo restante de condena sería de aproximadamente 10 años y 8 meses en caso de que la resolución quede firme.

La defensa legal del luchador ya adelantó que agotará todos los recursos disponibles para intentar reducir o revertir la condena.