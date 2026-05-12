Sentencian a Cuatrero a 12 años y 8 meses por intento de feminicidio

El luchador Cuatrero recibió este martes una sentencia de 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar en agravio de Stephanie Vaquer.

La información fue dada a conocer por el reportero Antonio Nieto a través de su cuenta oficial en redes sociales. De acuerdo con el periodista, el integrante de la Nueva Generación Dinamita ya había sido declarado culpable días atrás y este martes se realizó la audiencia para dar a conocer pena.

Aunque la condena total supera los doce años, el tiempo efectivo pendiente sería de aproximadamente 10 años y 8 meses, tomando en cuenta el periodo que Cuatrero pasó en prisión preventiva desde 2023.

Hasta el momento, la defensa del luchador no ha dado detalles sobre posibles apelaciones o recursos legales tras la sentencia.

► ¿Qué ocurrió entre Cuatrero y Stephanie Vaquer?

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2023 en un departamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Según la denuncia presentada por Stephanie Vaquer, el luchador la habría agredido físicamente, intentado estrangularla y golpeado contra una pared.

Las lesiones visibles en el cuello de la luchadora llevaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a reclasificar inicialmente el caso, pasando de violencia familiar a tentativa de feminicidio debido al riesgo letal de las agresiones denunciadas.

► Cuatrero pasó casi dos años en prisión preventiva

El luchador fue detenido el 10 de marzo de 2023 en Aguascalientes, después de participar en una función de lucha libre, y posteriormente fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Cuatrero permaneció en prisión preventiva cerca de dos años hasta que en 2025 obtuvo un amparo que le permitió continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

Entre las restricciones impuestas se encontraban la prohibición de acercarse a la víctima, limitaciones para salir del país y ciertas restricciones profesionales. A inicios de 2026 reapareció en funciones independientes de lucha libre.