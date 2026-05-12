Primer vistazo: Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLIV | 23 de mayo 2026

WWE Saturday Night’s Main Event XLIII se emitió desde el Bell Center en Montreal, Quebec, Canadá, y entre otras cosas vimos a Rhea Ripley e Iyo Sky retener el Campeonato Femenil de Parejas.

► En el episodio de WWE Saturday Night’s Main Event XLIII vimos:

  1. Cody Rhodes vs. Jacob Fatu: sin ganador (*)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky retuvieron ante Roxanne Perez y Liv Morgan (*** 1/2)
  3. AJ Styles venció a Shinsuke Nakamura (****)
  4. Sami Zayn venció a Trick Williams, Damian Priest y Randy Orton (****)

► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLIV

WWE estará el sábado 23 de mayo 2026 en el Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana, (anteriormente conocido como War Memorial Coliseum), coliseo que tiene una capacidad para 13,000 personas, y casa de los Fort Wayne Komets  de la ECHL.

  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Ethan Page
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE The Vision (Austin Theory y Logan Paul) (c) VS. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) 

► Horario y dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLIV

Información del Evento
Fecha Sábado 23 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Peacock
Sede Allen County War Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana
Capacidad 13,000 espectadores

WWE ya confirmó los primeros combates para Saturday Night’s Main Event XLIV, incluyendo la defensa del Campeonato Intercontinental de Penta ante Ethan Page y una lucha titular entre The Vision y Street Profits.

WWE Saturday Night’s Main Event XLIV se transmitirá en Peacock en Estados Unidos y Netflix internacionalmente.

Se espera que WWE anuncie más luchas durante la próxima semana.

