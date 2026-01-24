WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII .— La edición 43 de Saturday Night’s Main Event tendrá como eje un Fatal 4-Way para definir al retador número uno al Campeonato Indisputable WWE, en poder de Drew McIntyre. Los cuatro contendientes son Randy Orton, Damian Priest, Sami Zayn y Trick Williams, quienes chocarán en una contienda donde convergen experiencia, ambición, resiliencia y juventud. Con un boleto titular en juego, esta lucha promete ser caótica. ¿Quién logrará el pase para ir contra McIntyre en Royal Rumble? La acción de WWE se emite desde el Bell Centre, en Montreal, Quebec, Canadá.

Cody Rhodes enfrentará a Jacob Fatu en un mano a mano luego de que Fatu provocara que Rhodes perdiera el título ante Drew McIntyre.

Por su parte, las Campeonas de Parejas WWE, Rhea Ripley e Iyo Sky, defenderán los cinturones ante Liv Morgan y Roxanne Pérez, en un choque que pone frente a frente a dos de las duplas más fuertes y populares del momento.

WWE Saturday Night’s Main Event XLIII

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro