WWE RAW presentó este 11 de mayo de 2026 un episodio marcado por la intensidad entre Roman Reigns y Jacob Fatu luego de Backlash. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 11 de mayo 2026

LO PEOR de WWE RAW

► 2 – Pobres Garza

Oba Femi desquitó sus frustraciones contra los Garza, luego de no tener rivales para su reto abierto. Angel y Berto, los sacrificados, parece que no tendrán mayores oportunidades tampoco en RAW.

► 1 – Interferencia en una lucha inédita

La histórica primera defensa del Megacampeonato de AAA en la televisión de WWE entre Dominik Mysterio y El Grande Americano Original se vio arruinada por el excesivo uso del recurso más trillado de la empresa: las interferencias externas. A pesar de ser un buen combate en el ring, la constante aparición de múltiples personajes (El Grande Americano, Rayo, Bravo, Julio y Bruto) incidió en el resultado.

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- Jacob Fatu no reconoce a Roman Reigns

El segmento que involucró a Roman Reigns y Jacob Fatu fue fantástico gracias a la actitud completamente delirante de Reigns, quien esperaba que su primo lo «reconociera» tras el controversial final de Backlash. En lugar de eso, Fatu volvió a lucir como un monstruo imparable al destruir no solo a Jimmy y Jey Uso cuando intentaron razonar con él, sino también masacrando nuevamente a Reigns y dejando en claro sus intenciones.

► 1- Iyo Sky vs. Sol Ruca

El enfrentamiento entre Iyo Sky y Sol Ruca cumplió con todas las expectativas, demostrando una química natural en el cuadrilátero gracias a sus estilos similares. El combate estuvo lleno de ataques, contraataques y una acción constante que mantuvo la atención de principio a fin.

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