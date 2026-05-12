Yuki Mashiro hace un alto por lesión en el cuello

La luchadora japonesa y primera afiliada a Rose Girls Pro Wrestling, Yuki Mashiro, anunció que hará un alto indefinido de sus actividades debido a una lesión.

► Yuki Mashiro se lesionó el cuello

Yuki Mashiro anunció que tomaría una licencia indefinida debido a una hernia de disco cervical y mielopatía degenerativa.

Mashiro participó el fin de semana en la segunda función oficial de Rose, que se celebró en el Shin-Kiba 1st RING. Mashiro luchó en la batalla principal, donde se puso en juego el Campeonato Mundial Rose. Para designar a la monarca inaugural, se enfrentaron nueve luchadoras en una campal. Mashiro fue parte de ese grupo de luchadoras, llegando a la gran final, donde cayó ante RIKO de Marvelous.

Tras el combate, RIKO se burló de Mashiro, diciéndole que le daría la oportunidad de ser la primera en retar por el título y ver si lo podía regresar a Rose.

Sin embargo, este desafío tendrá que esperar, ya que Mashiro se quejaba de dolor del cuello y tras una exhaustiva revisión médica, tendrá que dejar de luchar un tiempo para recuperarse de la lesión.

Más tarde, Yuki Mashiro anunció a los medios:

A partir de hoy, tomaré una licencia indefinida debido a una lesión en el cuello. Mi cuello ya estaba en malas condiciones durante mucho tiempo, y resistí hasta el día de hoy. Seguí resistiendo todo el tiempo. Los huesos de las cervicales de mi cuello se están deformando e irritando los nervios, provocándome entumecimiento constante. Mi ausencia será indefinida y admitió que me obligué a participar en el combate por el título Rose porque realmente quería ganar el cinturón. Fue por puro egoísmo.. Pero después del lanzamiento de Rose, en un momento en que necesitaba ser yo quien liderara la promoción hacia adelante, tener que alejarme es extremadamente frustrante para mí. Originalmente, debería ser yo quien asumiera la responsabilidad y liderara esta organización, por lo que el hecho de que estaré ausente por un tiempo debido a esta lesión en el cuello, y que eso causará problemas para las luchadoras que han acordado participar, así como para los miembros del roster, es algo que realmente me frustra. Sin embargo, no quiero que esta ausencia se desperdicie, y durante este tiempo alejada, quiero enfrentarme adecuadamente tanto a mí misma como a mi cuello mientras me recupero.

El año pasado, Yuki Mashiro, entonces luchadora independiente, tuvo una breve campaña en el CMLL, donde alternó con las Amazonas del Ring.