Fallece Barry Blaustein, director de «Más allá de la lona»

El director, productor y guionista Barry W. Blaustein, ampliamente reconocido en el mundo de la lucha libre por el documental Más allá de la lona (Beyond the Mat, 1999), falleció este martes a los 72 años en su hogar en Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por la Dodge College of Film and Media Arts de la Universidad de Chapman, institución donde Blaustein impartió clases durante varios años. De acuerdo con reportes, el cineasta padecía Parkinson desde hace tiempo y recientemente había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa cuatro.

► «Más allá de la lona» marcó a la lucha libre

Barry Blaustein construyó una importante carrera en Hollywood como escritor de comedia, colaborando con Eddie Murphy en Saturday Night Live y participando en películas como Coming to America, Boomerang y The Nutty Professor.

Sin embargo, para los aficionados a la lucha libre, su trabajo más recordado fue «Más allá de la lona», documental que él mismo escribió, dirigió, produjo y narró.

La cinta mostró el lado humano detrás del wrestling profesional, siguiendo de cerca las vidas de figuras como Mick Foley, Terry Funk y Jake “The Snake” Roberts, exponiendo tanto sus triunfos como las dificultades físicas, emocionales y familiares derivadas del negocio.

El documental incluso fue considerado entre los finalistas para el Oscar a Mejor Documental y con el paso de los años se convirtió en una obra de culto dentro de la industria.

► Ernesto Ocampo recordó el impacto del documental en México

Ernesto Ocampo, Editor General de Superluchas, recordó en redes sociales cómo la película generó controversia en México cuando estaba planeada una gran premiere a inicios del año 2000.

“Más allá de la lona iba a tener un gran estreno en México a principios del 2000. La distribuidora se asoció con la revista Luchas 2000 como parte de la publicidad, publicando artículos y anuncios de contraportada. Fuimos invitados a una proyección privada. Guillermo Mañón, Julio César Rivera, El Testigo, yo, y no recuerdo si alguien más asistió.” “A mí me encantó la película y ya estaba escribiendo mentalmente la reseña que me habían encargado. Sin embargo, todos los demás quedaron HORRORIZADOS por la forma en que revelaban la ‘chamba’ (el kayfabe), y de inmediato cancelaron cualquier acuerdo con la distribuidora. No importó que yo dijera que la película hacía que la lucha libre pareciera más real.” “Descansa en paz, Barry Blaustein.”

Beyond the Mat was going to have a big premiere in México in early 2000. The distribution company teamed up with Luchas 2000 magazine as an advertising partner, which would publish articles and back cover ads. We were invited to a private screening. Guillermo Mañón, Julio Cesar… pic.twitter.com/GwD0mYdtVN — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) May 12, 2026

► Un documental que rompió el kayfabe

El documental causó una fuerte polémica en su momento porque rompía abiertamente el kayfabe, mostrando conversaciones detrás de cámaras, planeación de luchas y el desgaste físico real de los luchadores.

Mientras algunos sectores del negocio criticaron la exposición de la industria, otros consideraron que la película ayudó a humanizar a los gladiadores y acercó al público a la realidad que viven fuera del ring.

Con su fallecimiento, Barry Blaustein deja un legado importante tanto en la comedia estadounidense como en el cine documental relacionado con la lucha libre profesional.