WWE reconoce que el futuro de Asuka es incierto

Tras lo ocurrido el pasado sábado en Backlash, han surgido versiones encontradas en torno a Asuka, pues hay quienes aseguran que se ha semirretirado de WWE, mientras que hay otros que dicen que solo se toma un descanso prolongado por razones personales.En todo caso, muchas Superestrellas se han pronunciado en sus redes sociales, homenajeando a la estrella japonesa de 44 años, quien se reconcilió con Iyo Sky justo después de su combate.

► ¿Asuka se retirará de WWE?

El reciente episodio de Monday Night RAW mostró las consecuencias de Backlash. Mucha gente ha estado hablando sobre el semi-retiro de Asuka, y no dudaron en abordarlo en el programa, donde vimos cómo Asuka e Iyo Sky compartieron un bonito momento tras bastidores, en el que la Emperatriz del mañana prácticamente le pasó el testigo a su compatriota y antigua rival.

Momentos despúes, durante el combate que protagonizaran Iyo Sky y Sol Ruca en RAW, Michael Cole comentó que el futuro de Asuka «está en el aire», añadiendo que no se puede confirmar ni desmentir nada por el momento.

Asuka e Iyo Sky tuvieron una gran lucha en Backlash, con victoria de esta última. Tras el combate, ambas se abrazaron en el ring, y sin duda se sintió como una despedida de Asuka. Ahora tendremos que esperar a ver qué sucede, pero su situación es ciertamente incierta, pese a que a la interna algunos piensan que la luchadora no está retirada. Dicho esto, es posible que La Emperatriz del Mañana haya decidido tomarse un descanso, aunque no sabemos por cuánto tiempo.

La incertidumbre sobre el futuro de Asuka en WWE continúa creciendo tras Backlash 2026. Durante el más reciente episodio de WWE Raw, Michael Cole aseguró en plena transmisión que la situación de la luchadora japonesa “está en el aire”. Por ahora, WWE no ha confirmado el retiro de Asuka, aunque todo apunta a que la japonesa estará fuera de acción durante un periodo prolongado. ¿Qué opinas?

Desde su llegada a WWE en 2015, Asuka construyó una de las carreras más exitosas de la división femenil moderna, incluyendo un histórico reinado de 510 días como Campeona NXT y múltiples títulos en el roster principal.