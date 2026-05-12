Por tercera vez en lo que llevamos de 2026, RevPro recaló en la Network Arena de Sheffield (Inglaterra), presentando este pasado domingo 10 de mayo Live In Sheffield 25.

Como lucha principal, Michael Oku y Leon Cage se vieron las caras. Además, hubo particular previa de Revolution Rumble (17 de mayo), con un «Challengers vs. Champions», donde JJ Gale, Dani Luna y Leyton Buzzard fueron contra Jay Joshua, Alexxis Falcon y Joe Lando. También, Young Guns, sin títulos de por medio, enfrentaron a dos integrantes del Slater Dojo.

Completando el cartel anunciado, Drilla Moloney vs. Trent Seven, Skye Smitson vs. Aluna, Ricky Knight Jr. vs. Tom Thelwell y un combate eliminatorio a cuatro bandas entre Sha Samuels, Danny Black, Kuro y Chicago Desailly.

Live In Sheffield 25 pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado.

► Rumble In The Network

Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) derrotaron a Slater Dojo (HMD y George Hunter) (con Liam Slater). El nuevo miembro del Slater Dojo, Hunter, hizo su debut aquí en RevPro y encajó el pin. ♠♠♠1/4

Ricky Knight Jr. derrotó a Tom Thelwell. Duelo inicialmente programado para Live In London 107, donde no pudo disputarse por lesión de RKJ. ♠♠♠1/2

David Francisco, acompañado de Joshua James y Kelly Sixx, tomó el micro y dijo que quería una lucha de calentamiento antes de Revolution Rumble, por lo que lanzó un reto abierto. Leon Slater, Liam Slater y Cameron Khai respondieron.

Slater Dojo (Leon Slater, Liam Slater y Cameron Khai) derrotaron a The New Sons Of Southampton (David Francisco, Joshua James y Kelly Sixx). Leon Slater puso de espaldas planas a Sixx. ♠♠♠1/4

JJ Gale, Dani Luna y Leyton Buzzard derrotaron a Jay Joshua, Alexxis Falcon y Joe Lando. Falcon cayó vía pin de Luna. En Revolution Rumble, Luna buscará el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro que ostenta Falcon, Gale el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro que porta Joshua y Buzzard el equivalente de peso crucero que tiene en posesión Lando. ♠♠♠♠

LUCHA ELIMINATORIA DE CUATRO ESQUINAS: Chicago Desailly derrotó a Sha Samuels, Danny Black y Kuro. Las eliminaciones podían darse por pin, rendición o lanzando a tu rival por encima de la tercera cuerda. Black fue el primer eliminado al caer fuera del ring vía Samuels. Desailly eliminó a Samuels y Kuro al mismo tiempo, igualmente por encima de la tercera cuerda. ♠♠♠

Drilla Moloney derrotó a Trent Seven. ♠♠♠3/4

Skye Smitson derrotó a Aluna. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, Smitson volvió a echar pestes sobre Amira Blair, esta hizo acto de presencia y acabaron golpeándose. Aluna logró separarlas antes de que Blair le abriera la cabeza a Smitson con uno de sus tacones.

Michael Oku derrotó a Leon Cage. ♠♠♠♠

Como epílogo, Connor Mills atacó a Oku, sacándolo del ring, entre cánticos de apoyo. Pero Oku tomó de debajo del ring una silla y golpeó con ella a Mills. Joshua hizo entonces acto de presencia y tumbó a Oku con un cabezazo, para ver seguidamente cómo JJ Gale irrumpía en escena y le aplicaba su Gale Force. Este, asimismo, fue asaltado por David Francisco, quien contó en última instancia con la inesperada ayuda de Sha Samuels. Y «The East End Butcher» también tuvo visita, de Chicago Desailly, pero el «contender» fracasó en su intento de sorprenderlo. Trent Seven, en cambio, sí sorprendió a Francisco con un puñetazo marca de la casa. Kuro, entonces, se unió a la fiesta y tumbó al mostachón vía Ripcord Lariat, mientras Danny Black le aplicaba una Snap Rana a Samuels. Oku volvió al ring y valiéndose de una silla golpeó a Kuro y Black, hasta ser confrontado en el stage por Drilla Moloney. Ricky Knight Jr. se sumó al festival de las tortas, enzarzándose con Moloney, y ya dentro del cuadrilátero este largo cierre terminó como el Rosario de la Aurora cuando todos los mencionados anteriormente «brawlearon» entre ellos. Incluidos Joshua y Mills, pues el segundo, fortuitamente, le endosó al segundo un Lariat. No obstante, Mills se disculpó y la cosa no fue a mayores.

♠♠♠3/4