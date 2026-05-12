AJ Styles se despidió como luchador en el Royal Rumble de este año, tras caer derrotado ante Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y eventualmente hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker.

► AJ Styles ayudará al desarrollo de talentos en WWE

Aunque se ha retirado de la competición en el ring, AJ Styles sigue buscando ayudar a quienes aún están en activo gracias a su nuevo rol tras bastidores en la WWE. Al respecto, durante un episodio reciente de «The Phenomenally Retro Podcast», el miembro del Salón de la Fama WWE ofreció más detalles sobre su trabajo tras el retiro, que consiste en buscar talentos y ayudarlos a mejorar.

«Voy a visitar el WWE Performance Center. Voy a ver algunos combates de NXT para ver dónde puedo ayudar, ver si puedo pulir algunos aspectos en los que algún talento tenga dificultades. Iré a ver EVOLVE, veré ese programa, y ​​espero ver a la próxima promesa de WWE ID. Así que intento mantenerme ocupado con eso hasta que me digan: ‘Oye, te necesitamos aquí’ o ‘Tenemos esto en marcha’. Y digo: ‘Sí, estoy listo'».

«Siempre estaré buscando y tratando de ayudar a los chicos, pero también me dará la oportunidad de hablar con muchos que toman las decisiones sobre lo que necesitan. ¿Qué necesitamos? Bien, déjenme buscarlo. Recorreré el mundo entero, literalmente, en busca de ese diamante en bruto, la próxima gran superestrella.»

AJ Styles está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar futuras superestrellas de la WWE. Sin embargo, tiene ciertos criterios que deben cumplirse una vez que llega a esos lugares. De los cinco atributos que busca en los prospectos, la pasión sigue siendo el más importante para él, porque sin ella, los otros cuatro (atletismo, promos, carisma y habilidades en el ring) son irrelevantes.

Tras retirarse oficialmente luego del Royal Rumble 2026, AJ Styles inició una nueva etapa dentro de WWE. AJ Styles llegó a WWE en 2016 y se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación, conquistando múltiples campeonatos mundiales y protagonizando varias de las rivalidades más importantes de la última década.