AJ Styles se despide y será miembro del Salón de la Fama WWE

AJ Styles puso fin a su carrera con un emotivo discurso en Atlanta. Tras recordar su trayectoria y agradecer a su familia fue sorprendido al ser anunciado como primer inducido al Salón de la Fama, clase 2026.

AJ Styles hizo su entrada en medio de una ovación ensordecedora. “The Phenomenal One” saludó a los aficionados de primera fila mientras se dirigía al ring, donde fue recibido con aplausos incluso por los comentaristas. “¡Gracias, AJ!”, coreaba el público sin cesar.

Con visible emoción, Styles confesó que estaba nervioso, pero no triste. Agradeció estar en Atlanta, Georgia, la ciudad donde creció, y señaló que no podía imaginar mejor lugar para despedirse. Recordó su larga trayectoria profesional, mencionando las grandes rivalidades que marcaron su carrera, su etapa enTNA y su paso por Japón, donde encontró nuevos compañeros y aprendió que, al final, la lucha libre también se trata de disfrutar el camino.

En un momento especialmente íntimo, Styles admitió que, pese a sus logros, lamenta no haber sido siempre el padre que quiso ser, al perderse celebraciones y momentos importantes. Aseguró que sus campeonatos no son su mayor logro, sino su esposa, quien lo ha apoyado incondicionalmente. Desde el ring, miró a su familia en primera fila para decirles que los ama.

► Un paso «poético» en WWE

AJ también habló de su última lucha, una derrota ante Gunther. Reconoció que muchos no estuvieron de acuerdo con ese resultado, pero para él fue poético debutar y retirarse en un Royal Rumble, en 2016 y 2026 respectivamente. Explicó que no dejó sus guantes en Arabia Saudita porque quería hacerlo en casa, cumpliendo su palabra.

Finalmente, dejó su chaqueta sobre la lona y, encima, sus guantes. Subió al esquinero para despedirse mientras el roster completo aparecía en la rampa para aplaudirlo. El público coreaba su nombre con fuerza.

► La sorpresa de The Undertaker

De pronto, sonó el icónico gong y las luces se apagaron. The Undertaker, en su versión American Badass, apareció en motocicleta. Subió al ring, observó los guantes y encaró a Styles con una pregunta directa: “¿Entonces qué, dejarás tus cosas aquí y te vas? Tú y yo tenemos asuntos pendientes”.

Ante la sorpresa general, “The Phenom” reveló el verdadero motivo de su presencia: anunciar que AJ Styles es el el primer inducido al Salón de la Fama de WWE clase 2026. Ambos se fundieron en un abrazo mientras la familia de AJ subía al ring para celebrar el reconocimiento.