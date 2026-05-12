WWE NXT regresa este martes 12 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.

La marca presentará este martes el esperado debut de Naraku, anteriormente conocido como EVIL en NJPW. Además, Noam Dar regresará al ring y varias rivalidades importantes continuarán rumbo al verano.

► Resultados WWE NXT 5 de mayo de 2026

Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2) Jackson Drake venció a Jasper Troy (***) Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2) Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***) Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 12 de mayo de 2026

Debut de Naraku (EVIL) en WWE.

Noam Dar vs. Jackson Drake.

Sean Legacy, EK Prosper y Tate Wilder vs. BirthRight (Lexis King, Uriah Connors y Stacks).

Kendal Grey vs. Kelani Jordan.

Tatum Paxley y Lizzy Rain vs. Zaria y Nikkita Lyons.

Superestrellas confirmadas para WWE NXT

Naraku (EVIL)

Noam Dar

Kelani Jordan

Zaria

Nikkita Lyons

Lexis King

Fecha: martes 12 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

WWE NXT tendrá este martes uno de los debuts más esperados de las últimas semanas con la llegada de Naraku, el gran EVIL de New Japan Pro Wrestling. El luchador japonés buscará causar impacto inmediato en la marca, mientras que Noam Dar regresará a la acción para enfrentar a Jackson Drake en otro de los combates destacados de la noche. Además, el show continuará desarrollando varias rivalidades importantes rumbo a los próximos eventos especiales de WWE NXT.