WWE NXT 12 de mayo 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 12 de mayo 2026 | El debut de Naraku

WWE NXT regresa este martes 12 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.

La marca presentará este martes el esperado debut de Naraku, anteriormente conocido como EVIL en NJPW. Además, Noam Dar regresará al ring y varias rivalidades importantes continuarán rumbo al verano.

► Resultados WWE NXT 5 de mayo de 2026

  1. Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2)
  2. Jackson Drake venció a Jasper Troy (***)
  3. Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2)
  4. Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***)
  5. Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 12 de mayo de 2026 

Cobertura y resultados WWE NXT 12 de mayo 2026 | El debut de Naraku
WWE NXT 12 de mayo 2026.
  • Debut de Naraku (EVIL) en WWE.
  • Noam Dar vs. Jackson Drake.
  • Sean Legacy, EK Prosper y Tate Wilder vs. BirthRight (Lexis King, Uriah Connors y Stacks).
  • Kendal Grey vs. Kelani Jordan.
  • Tatum Paxley y Lizzy Rain vs. Zaria y Nikkita Lyons.

Superestrellas confirmadas para WWE NXT

  • Naraku (EVIL)
  • Noam Dar
  • Kelani Jordan
  • Zaria
  • Nikkita Lyons
  • Lexis King

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 12 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

WWE NXT tendrá este martes uno de los debuts más esperados de las últimas semanas con la llegada de Naraku, el gran EVIL de New Japan Pro Wrestling. El luchador japonés buscará causar impacto inmediato en la marca, mientras que Noam Dar regresará a la acción para enfrentar a Jackson Drake en otro de los combates destacados de la noche. Además, el show continuará desarrollando varias rivalidades importantes rumbo a los próximos eventos especiales de WWE NXT.

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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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