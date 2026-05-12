WWE NXT regresa este martes 12 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.
La marca presentará este martes el esperado debut de Naraku, anteriormente conocido como EVIL en NJPW. Además, Noam Dar regresará al ring y varias rivalidades importantes continuarán rumbo al verano.
► Resultados WWE NXT 5 de mayo de 2026
- Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2)
- Jackson Drake venció a Jasper Troy (***)
- Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2)
- Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***)
- Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)
► Momentos clave
- Kali Armstrong aprovechó un descuido de Jaida Parker para ejecutar un poderoso azotón. Acto seguido, conectó su movimiento final, el Kali Connection, con el que consiguió la cuenta de tres.
- Tras neutralizar a Brad Baylor y Ricky Smokes en ringside, Troy fue sorprendido por la aparición de Myka Lockwood, quien lo atacó con un powerslam. De regreso en el ring, Jackson Drake aprovechó para ejecutar un 450 Splash y conseguir la cuenta de tres.
- Niko Vance sacó a Mr. Iguana del ring con un chokeslam, dejando sola a Lola Vice, quien fue sorprendida por Izzi Dame con un poderoso codazo que le dio la cuenta de tres a The Culling.
- Tras detener un intento aéreo de Tank, DarkState llevó a Hank Walker de regreso al cuadrilátero, donde Cutler James y Osiris Griffin ejecutaron un doble pop-up powerbomb para conseguir la cuenta de tres.
- La lucha estelar dio un giro con la aparición de Kam Hendrix y Myles Borne, quienes generaron distracción. En medio del caos, Tony D’Angelo aprovechó para ejecutar un chokeslam sobre Tavion Heights y conseguir la cuenta de tres.
► Cartelera WWE NXT 12 de mayo de 2026
- Debut de Naraku (EVIL) en WWE.
- Noam Dar vs. Jackson Drake.
- Sean Legacy, EK Prosper y Tate Wilder vs. BirthRight (Lexis King, Uriah Connors y Stacks).
- Kendal Grey vs. Kelani Jordan.
- Tatum Paxley y Lizzy Rain vs. Zaria y Nikkita Lyons.
Superestrellas confirmadas para WWE NXT
- Naraku (EVIL)
- Noam Dar
- Kelani Jordan
- Zaria
- Nikkita Lyons
- Lexis King
Fecha: martes 12 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
WWE NXT tendrá este martes uno de los debuts más esperados de las últimas semanas con la llegada de Naraku, el gran EVIL de New Japan Pro Wrestling. El luchador japonés buscará causar impacto inmediato en la marca, mientras que Noam Dar regresará a la acción para enfrentar a Jackson Drake en otro de los combates destacados de la noche. Además, el show continuará desarrollando varias rivalidades importantes rumbo a los próximos eventos especiales de WWE NXT.
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