En lo que supone segundo PPV y primero en solitario de 2026 para ROH, la decimonovena edición de Supercard of Honor tendrá lugar este próximo viernes 15 de mayo desde el Wicomico Youth and Civic Center de Salisbury (Maryland, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre ROH Supercard of Honor 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país de ROH Supercard of Honor 2026
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
[Zero Hour]
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 7:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Luchas anunciadas para ROH Supercard of Honor 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Blake Christian
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Athena (c) vs. Yuka Sakazaki vs. Trish Adora vs. Billie Starkz vs. Maya World vs. Hyan o Zayda Steel
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. Viva Van
- CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) vs. Diamanté
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Nigel McGuinness vs. Josh Woods
► Medios de seguimiento para ROH Supercard of Honor 2026
- HonorClub y MyAEW