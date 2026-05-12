AEW demanda a TrillerTV por casi 5 millones de dólares en pagos pendientes

All Elite Wrestling ha presentado una demanda contra TrillerTV y su empresa matriz, Triller Group, Inc., reclamando 4.988.989,13 dólares en ingresos no pagados derivados de la venta de pay-per-views y del servicio de suscripción AEW Plus, que ya ha sido discontinuado.

La demanda, presentada el 29 de abril de 2026 en el Tribunal del Condado de Duval, Florida, acusa a TrillerTV de incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto e interferencia tortuosa. Según los documentos judiciales, Triller Group habría desviado los ingresos generados por el contenido de AEW para financiar otras operaciones de la compañía, incluyendo una plataforma de redes sociales que resultó fallida, en lugar de pagar lo que le correspondía a AEW.

► Detalles del acuerdo entre AEW y TrillerTV

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Hasta 2024, la relación entre AEW y TrillerTV (anteriormente conocida como FITE) funcionaba de forma razonable, aunque con algunos retrasos en los pagos. Según el contrato, AEW recibía el 75% de los ingresos netos de las ventas domésticas de PPV, el 65% de las ventas internacionales y el 60% de los ingresos netos del servicio de suscripción AEW Plus.

La situación se deterioró tras la fusión de TrillerTV con su matriz en octubre de 2024, formando Triller Group Inc. AEW envió cartas de demanda formales en enero y marzo de 2025, recibiendo solo una fracción del pago adeudado en marzo de ese año.

En uno de los extractos más fuertes de la demanda, los abogados de AEW señalan:

«Los demandados fallaron en realizar el pago completo el 1 de marzo de 2025, pagando solo una fracción de la cantidad total adeudada, a pesar de que la remesa era sólo un porcentaje de los ingresos totales que los demandados recolectaron y tenían en sus arcas provenientes de los espectadores de AEW, antes de gastarlos indebidamente en otras aventuras y gastos».

Además, el monto adeudado sigue acumulando intereses del 2% mensual según lo estipulado en el contrato.

► Triller está en problemas económicos

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La compañía fue deslistada de Nasdaq en diciembre de 2025 por no presentar informes financieros a tiempo y por tener cada acción por debajo de 1 dólar (actualmente cotiza alrededor de 25 centavos). TrillerTV también ha declarado insolvencia en una demanda separada contra su empresa matriz, alegando abandono y falta de una junta directiva funcional.

A pesar de estos problemas, TrillerTV continúa operando y listando eventos en su plataforma. El contenido de AEW representó el 24% de los ingresos de Triller Group durante 2024.

Triller Group respondió brevemente a través de su CEO, Wing-Fai Ng:

«Tomamos estos reportes seriamente y estamos revisando el asunto legal de manera exhaustiva. Por el momento, Triller Group Inc. no tiene comentarios».

► Cambio estratégico de AEW

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Esta disputa parece haber acelerado la decisión de AEW de independizarse. En marzo de 2026, la compañía lanzó su propia plataforma de streaming, MyAEW, en asociación con Kiswe. El servicio AEW Plus en Triller fue discontinuado en abril de 2026.

Terminó así una relación comercial que comenzó en 2019 y que, en su momento, representó un importante canal de distribución internacional para los eventos de AEW.