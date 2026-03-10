AEW presenta el servicio de streaming MyAEW.com

En las últimas horas, AEW emitió el siguiente comunicado.

Summit, Nueva Jersey, 9 de marzo de 2026 – Kiswe, líder mundial en tecnología y servicios de streaming, y All Elite Wrestling (AEW), una de las marcas más dinámicas de la lucha libre profesional, anunciaron hoy el lanzamiento global de MyAEW, una nueva plataforma digital para All Elite Wrestling. Impulsada por Kiswe, la plataforma ofrece a los fans acceso inmersivo a eventos en directo y bajo demanda fuera de Estados Unidos y Canadá, un canal FAST temático con visualización con publicidad disponible globalmente y más interesantes funciones que llegarán en un futuro próximo.

La plataforma MyAEW.com está diseñada para ofrecer a la base global de fans de AEW una experiencia digital inmersiva, conectando a los aficionados con la mejor acción sobre el ring, momentos detrás de cámaras y contenido digital exclusivo, sentando las bases para convertirse en el foco principal para todos los fans de la lucha libre profesional.

Lanzándose antes de AEW Revolution, que cuenta con estrellas como MJF, ‘Hangman’ Adam Page, Jon Moxley, Willow Nightingale, FTR y The Young Bucks, esta asociación marca el inicio de una evolución a largo plazo para MyAEW, con mejoras y desarrollos continuos durante el próximo año […]

Los fans de AEW ya pueden dirigirse a MyAEW.com para crear una cuenta en la plataforma. Se anunciará información adicional sobre MyAEW.com en un futuro próximo.