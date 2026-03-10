AEW presenta el servicio de streaming MyAEW.com

En las últimas horas, AEW emitió el siguiente comunicado.
Summit, Nueva Jersey, 9 de marzo de 2026 – Kiswe, líder mundial en tecnología y servicios de streaming, y All Elite Wrestling (AEW), una de las marcas más dinámicas de la lucha libre profesional, anunciaron hoy el lanzamiento global de MyAEW, una nueva plataforma digital para All Elite Wrestling. Impulsada por Kiswe, la plataforma ofrece a los fans acceso inmersivo a eventos en directo y bajo demanda fuera de Estados Unidos y Canadá, un canal FAST temático con visualización con publicidad disponible globalmente y más interesantes funciones que llegarán en un futuro próximo.
La plataforma MyAEW.com está diseñada para ofrecer a la base global de fans de AEW una experiencia digital inmersiva, conectando a los aficionados con la mejor acción sobre el ring, momentos detrás de cámaras y contenido digital exclusivo, sentando las bases para convertirse en el foco principal para todos los fans de la lucha libre profesional.
Lanzándose antes de AEW Revolution, que cuenta con estrellas como MJF, ‘Hangman’ Adam Page, Jon Moxley, Willow Nightingale, FTR y The Young Bucks, esta asociación marca el inicio de una evolución a largo plazo para MyAEW, con mejoras y desarrollos continuos durante el próximo año […]
Los fans de AEW ya pueden dirigirse a MyAEW.com para crear una cuenta en la plataforma. Se anunciará información adicional sobre MyAEW.com en un futuro próximo.
MyAEW.com cuenta con tres niveles de suscripción: mensual, mensual con PPV y anual, pero en ninguno de ellos, según se indica, está incluida la posibilidad de ver en directo los eventos de pago por visión de AEW, sólo los de ROH. Recordar que esta plataforma está dirigida a los seguidores de la empresa ubicados fuera de EE.UU., mientras su presencia, señala PWInsider, no modificará nada de los acuerdos existentes con HBO Max, TrillerTV y Primer Video.
Welcome to MyAEW!— All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2026
For international AEW fans, here’s a peek at what’s in store for you with an entirely new world of All Elite Wrestling.
Head over to https://t.co/W6kgGcOyNx to sign up now – including the «Watch AEW» FAST channel available for free around the globe! pic.twitter.com/SmtHJY427v
► AEW Revolution 2026: cartel provisional
Les recuerdo qué tiene preparado AEW para su siguiente gran cita, Revolution, a celebrarse el domingo 15 de marzo desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. «Hangman» Adam Page
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Thekla (c) vs. Kris Statlander
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks
- CAMPEONATO CONTINENTAL, LUCHA SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Místico
- Bandido vs. Andrade
- Swerve Strickland vs. Brody King
- LUCHA SIN NADIE EN RINGSIDE: Toni Storm vs. Marina Shafir
[ZERO HOUR]
- CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar