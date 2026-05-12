No siempre RevPro tiene la fortuna de, gracias a su longevo acuerdo con NJPW, programar para sus shows al máximo monarca de la empresa nipona. Pero quiere el azaroso destino que en los últimos años, varios portadores de ese prestigioso cetro hayan sido ingleses, y especialmente cercanos a RevPro, como sucedió con Will Ospreay, Zack Sabre Jr. y ahora Callum Newman.
► Callum Newman, Campeón IWGP, regresará a RevPro
Así, por primera vez tras su coronación el pasado mes, Newman volverá a su tierra natal y será parte de Revolution Rumble, una de las citas más notorias en el calendario de RevPro, a celebrarse el domingo 17 de mayo desde The Dome en Doncaster (Inglaterra). Newman luchará (sin campeonato sobre la mesa) contra una de las mayores promesas de la escena, Leon Cage (Mención Honorífica para SUPERLUCHAS como Novato del 2024), quien si bien no puede considerarse surgido de la cantera de RevPro (dio sus primeros pasos en la New Wave Wrestling Academy), sí puede decirse que tiene en la promotora de Andy Quildan su principal escenario.
Cage viene de perder ante Michael Oku en el estelar de la última velada hasta de la empresa, Live In Sheffield 25, dos días atrás. Mientras, Newman no aparece por RevPro desde el pasado septiembre, cuando venció a Maverick Mayhew en Raw Deal. Nunca antes Cage y Newman se han enfrentado individualmente.
► Luchas confirmadas para RevPro Revolution Rumble 2026
Este es hasta el momento el menú de RevPro Revolution Rumble 2026.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) vs. JJ Gale
- CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Alexxis Falcon (c) vs. Dani Luna
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (c) vs. Slater Dojo (Leon Slater y Liam Slater)
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Joe Lando (c) vs. Leyton Buzzard
- Callum Newman vs. Leon Cage
- REVOLUTION RUMBLE POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR: Drilla Moloney vs. Kuro vs. Michael Oku vs. Sha Samuels vs. David Francisco vs. Trent Seven vs. más luchadores por determinar
🚨THIS SUNDAY MAY 17TH— Revolution Pro (@RevProUK) May 11, 2026
The Dome, Doncaster
The youngest ever and current IWGP HEAVYWEIGHT CHAMPION Callum Newman returns home for a special challenge match 🔥
CALLUM NEWMAN VS LEON CAGE
Tickets: https://t.co/gPcERaxYFA pic.twitter.com/UhRkybCVVp