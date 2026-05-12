No siempre RevPro tiene la fortuna de, gracias a su longevo acuerdo con NJPW, programar para sus shows al máximo monarca de la empresa nipona. Pero quiere el azaroso destino que en los últimos años, varios portadores de ese prestigioso cetro hayan sido ingleses, y especialmente cercanos a RevPro, como sucedió con Will Ospreay, Zack Sabre Jr. y ahora Callum Newman.

► Callum Newman, Campeón IWGP, regresará a RevPro

Así, por primera vez tras su coronación el pasado mes, Newman volverá a su tierra natal y será parte de Revolution Rumble, una de las citas más notorias en el calendario de RevPro, a celebrarse el domingo 17 de mayo desde The Dome en Doncaster (Inglaterra). Newman luchará (sin campeonato sobre la mesa) contra una de las mayores promesas de la escena, Leon Cage (Mención Honorífica para SUPERLUCHAS como Novato del 2024), quien si bien no puede considerarse surgido de la cantera de RevPro (dio sus primeros pasos en la New Wave Wrestling Academy), sí puede decirse que tiene en la promotora de Andy Quildan su principal escenario.

Cage viene de perder ante Michael Oku en el estelar de la última velada hasta de la empresa, Live In Sheffield 25, dos días atrás. Mientras, Newman no aparece por RevPro desde el pasado septiembre, cuando venció a Maverick Mayhew en Raw Deal. Nunca antes Cage y Newman se han enfrentado individualmente.

► Luchas confirmadas para RevPro Revolution Rumble 2026

Este es hasta el momento el menú de RevPro Revolution Rumble 2026.