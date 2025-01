Tras un 2022 estrambótico y un 2023 descollante en cuanto a calidad sobre el ring, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí 2024. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año que acaba de concluir en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, nos ceñiremos, como de costumbre, a 11 categorías: Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Novato del 2024

Oba Femi

Desde que Shawn Michaels tomara el mando de WWE NXT, este territorio de desarrollo no ha dejado de producir talentos con potencial estelar. Si en 2023, Trick Williams fue el mejor «rookie» de la marca dorada, Oba Femi supuoso su sucesor en 2024, trazando un recorrido por ahora incluso más exitoso durante su primer año en televisión a tiempo completo, al portar casi nueve meses el Campeonato Norteamericano NXT y dejar por el camino defensas de notable calidad, hasta su destronamiento y posterior consecución del Campeonato NXT en New Year’s Evil 2025. A comienzos de año, este ex lanzador de peso hizo particular vaticinio de su futuro: «Campeón NXT, elenco principal, Campeón WWE. ¿Por qué no?» Hoy, nosotros también nos hacemos la misma pregunta.

Menciones honoríficas:

Xelhua . En apenas medio año, el poblano ha pasado de darse a conocer en el Torneo de Escuelas del CMLL a participar en la final por el título de Rey del Inframundo y ser un fijo cada semana en las funciones de la promotora azteca. Su estilo, habilidad y físico prometen llevarlo muy lejos .

. En apenas medio año, el poblano ha pasado de darse a conocer en el Torneo de Escuelas del CMLL a participar en la final por el título de Rey del Inframundo y ser un fijo cada semana en las funciones de la promotora azteca. . Victoria Yuzuki . Inició 2024 ganando la consideración de «rookie» del 2023 en Stardom, pero con todo, prefirió apostar por ella misma y firmar con Marigold meses después, donde se ha hecho un hueco y seguramente se convierta en la cara de esta promotora en un futuro no muy lejano .

. Inició 2024 ganando la consideración de «rookie» del 2023 en Stardom, pero con todo, prefirió apostar por ella misma y firmar con Marigold meses después, donde se ha hecho un hueco y . Persephone. Talento surgido en plena pandemia, que dejó la medicina deportiva para hacer carrera sobre el ring, la texana tuvo un 2024 ilusionante, con su conquista del Campeonato Universal de Amazonas y culminado con el honor de representar al CMLL en Wrestle Dynasty.

