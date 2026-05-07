NJPW: Resultados Ignition to Dominion | Unbound Co vence a United Empire

El Karatsu City Bunka Gymnasium fue el escenario para el evento Ignition to Dominion de New Japan Pro Wrestling, donde se enfrentaron Unbound Co y United Empire.
► Ignition to Dominion
En choque de tercias, Aaron Wolf, Oleg Boltin y Tiger Mask pasaron sobre House Of Torture (Dick Togo, Ren Narita y Yujiro Takahashi).
A continuación, United Empire (Francesco Akira, Great-O-Khan, HENARE, Jakob Austin Young y Zane Jay) doblegaron a Unbound Co. (Daiki Nagai, Gedo, OSKAR, Taiji Ishimori y Yuto-Ice). Este choque fue el previo al duelo por el Campeonato de Parejas IWGP entre KOB y O-Khan y HENARE.
Tras Wrestling Dontaku, Callum Newman retó a Yota Tsuji y Shingo Takagi a una lucha por parejas, con la condición de que si Newman y Jake Lee ganaban, ni Tsuji ni Takagi podrían aspirar al Campeonato de Peso Completo IWGP mientras Newman lo ostentara. Sin embargo, si Tsuji o Takagi lograban la cuenta de tres sobre el campeón, obtendrían una oportunidad por el título en Dominion, para el 14 de junio.
En el turno estelar, el dúo Unbound (Tsuji y Takagi) no perdió el tiempo y tomó la delantera al United Empire, atacando al campeón antes de que sonara la campana. Tsuji y Takagi se negaron a acatar la estipulación de Newman. En los últimos instantes del combate, Takagi noqueó a Jake Lee con un Pumping Bomber Lariat, dejando a Tsuji la oportunidad de aplicar un Gene Blaster a Newman para conseguir la victoria en poco menos de 19 minutos, convirtiendo a Tsuji en el próximo aspirante al máximo cetro de NJPW.
Los resultados completos son:
NJPW «NEW JAPAN ROAD IN KARATSU», 06.05.2026
Karatsu City Bunka Gymnasium
757 Espectadores
1. SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Ryusuke Taguchi y Taisei Nakahara (8:47) con un Crab Hold de SHO sobre Nakahara.
2. Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (7:15) con un Swan Dive Elbow Smash de Wato sobre Matsumoto.
3. Taichi y El Desperado vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (11:26) con un Pole Star Crucifix Hold de Taichi sobre Honma.
4. Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vencieron a Yuya Uemura y Masatora Yasuda (10:34) con un Kami Special de Fujita sobre Yasuda.
5. Aaron Wolf, Oleg Boltin y Tiger Mask vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (8:40) con un Triangle Choke de Wolf sobre Togo.
6. Great-O-Khan, HENARE, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay vencieron a Yuto-Ice, OSKAR, Taiji Ishimori, Gedo y Daiki Nagai (13:56) con un BITES THE DUST de Young sobre Gedo.
7. Special Tag Match: Shingo Takagi y Yota Tsuji vencieron a Callum Newman y Jake Lee (18:56) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Newman.