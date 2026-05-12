TJPW: Resultados «Yes! Wonderland ’26» Yuki Arai retiene

Tokyo Joshi Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall para su evento denominado «Yes! Wonderland ’26«, donde se expusieron tres títulos.

► «Yes! Wonderland ’26»

Suzume aguantó el mejor golpe de Haru Kazashiro y se mantuvo en pie. Se zafó del Fisherman Suplex y escapó del Straight Armbar para mantener a Kazashiro desconcertada. Kazashiro intentó el Fisherman Suplex de nuevo, pero Suzume lo contrarrestó con un Noshigami y lo siguió con un Face crusher desde la tercera cuerda. Luego aplicó el Ring A Bell para conservar por segunda ocasión el Campeonato Internacional Princess.

Daydream (Rika Tatsumi y Miu Watanabe) ahora son bicampeonas de Parejas Princess después de derrotar a The IInspiration (Jessie McKay y Cassie Lee), trayendo los cinturones de vuelta a TJPW. Casi al final del combate, Miu Watanabe salvó a Rika Tatsumi de recibir el IIdolizer y luego la dejó caer sobre ambas con un movimiento de equipo doble Human Bomb. Lee y Watanabe luego lucharon en la esquina donde Tatsumi las usó como trampolín para golpear a McKay con el Flying Hip Attack. Con McKay fuera de combate, Lee recibió el Daydream Eternity y Watanabe la cubrió para el cambio de título.

En el turno principal, Yuki Arai logró la segunda defensa del Campeonato Princess of Princess superando a Arisu Endo. El triunfo tuvo un doble significado ya que también celebró cinco años de su debut profesional. Endo no pudo ejecutar el Ju no Okite para derrotar a Arai, ya que el movimiento fue bloqueado. Después de esto, Arai le aplicó el Finally a la nuca. Luego le aplicó el Rookie Award seguido de otro Finally para derrotar a Endo. Tras celebrar el resultado, Yuki Arai recibió el reto de Yuki Kamifuku.

Los resultados completos son:

TJPW «YES! WONDERLAND 2026», 04.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,087 Espectadores – No Vacancy

1. Ren Konatsu venció a Shion Kanzaki (5:45) con una Shoulder Bites.

2. YuuRI , Wakana Uehara y Kira Summer vencieron a HIMAWARI, Shino Suzuki y Chika Nanase (12:12) con un Sushi Tornado de Uehara sobre Nanase.

3. Mizuki, Mei Suruga y Uta Takami vencieron a Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku (12:50) con un Diving Footstomp de Mizuki sobre Harajuku.

4. Aja Kong y Yuki Kamifuku vencieron a Kakeru Sekiguchi y Mahiro Kiryu (9:41) con una Fameasser de Kamifuku sobre Kiryu.

5. Ryo Mizunami venció a Toga (9:48) con un Spear.

6. Shoko Nakajima y Hyper Misao vencieron a Miyu Yamashita y Sakura Hattori (11:11) con un Kitcho Kagome Cutback de Nakajima sobre Hattori.

7. International Princess Title: Suzume (c) venció a Haru Kazashiro (12:55) con una Ring a Bell defendiendo el título.

8. Princess Tag Team Title: Rika Tatsumi y Miu Watanabe vencieron a Jessie McKay y Cassie Lee (c) (12:53) con la Daydream Eternity de Watanabe sobre Lee – conquistando el título.

9. Princess of Princess Title: Yuki Arai (c) venció a Arisu Endo (20:38) con la Finally defendiendo el título.