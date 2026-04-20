TJPW: Resultados «Live in Las Vegas 2026» 3 Títulos en disputa

Tokyo Joshi Pro Wrestling volvió a Las Vegas por segundo año consecutivo durante la Semana de WrestleMania con «Live in Las Vegas 2026«.

► «Live in Las Vegas 2026»

Debido a una logística inadecuada (día de la función, anuncio tardío del cartel, precios elevados respecto al año anterior) la asistencia fue pobre. A pesar de ello, las luchadoras hicieron su mejor esfuerzo para brindar un buen evento.

En la lucha entre las tres luchadoras más dominantes de TJPW, Miyu Yamashita se alzó como la más poderosa. Desde el inicio de las acciones, Yamashita corrió por todo el ring pateando a Mizuki y Watanabe mientras Mizuki hacía sus grandes saltos con pisotón desde la rampa. Mizuki falló un Whirling Candy, pero logró conectar con Watanabe en el segundo intento. Watanabe también recibió la Skull Kick. Mizuki intentó aprovechar la oportunidad aplicando un Cutie Special a Yamashita y luego conectó un Diving Foot Stomp a Watanabe. Pero Yamashita rompió la cuenta y le aplicó un Crash Rabbit Heat a Mizuki para ganar.

En la primera lucha de campeonato, Suzume derrotó a Sakura Hattori para retener el Campeonato International Princess. La estragtegia de Hattori fue abrumar a Suzume con sus técnicas ninja, pero cuando intentó el Sento Choryu, resbaló en la cuerda y al lanzarse, Suzume la esquivó. De ahí, Hattori se desconcentró y la monarca no tardó en inmovilizarla tras el Ring A Bell.

The IInspiration (Jessie McKay y Cassie Lee) defendieron con éxito el Campeonato de Parejas Princess superando las artimañas de Kyoraku Kyomei (Hyper Misao y Shoko Nakajima). Las retadoras quisieron distraer a sus rivales con un discurso de Misao, para lanzar un rápido ataque. Pero McKay y Lee resistieron los ataques de Kyoraku Kyomei para luego revertir con una ofensiva conjunta; primero se hicieron cargo de Misao y luego doblegaron a Nakajima con la Idolizer.

En el turno principal, Yuki Arai retuvo con éxito el Campeonato Princess of Princess en su primera defensa. Su retadora fue la estadounidense, J-Rod, quien estuvo cerca de ganar cuando aplicó un Ultimate Spear, pero Arai agarró a las cuerdas para romper la cuenta en el último segundo. J-Rod perdió la concentración y discutió con el réferi antes de recibir la Big Boot de Arai y ser enviada contra el esquinero. Arai se esforzó al máximo y castigó a su rival con un Full Nelson Buster antes de inmovilizarla con la Finally.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW LIVE IN LAS VEGAS 2026», 16.04.2026

Pearl Theater at Palms Casino Resort, Nevada, EUA

424 Espectadores

1. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Toga y Uta Takami (10:03) con la Fameasser de Kamifuku sobre Takami.

2. Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku vencieron a HIMAWARI, Shino Suzuki y Alexis Lee (14:36) con un Venus DDT de Aino sobre Suzuki.

3. Special 3 Way Match: Miyu Yamashita venció a Miu Watanabe y Mizuki (14:05) con un Crash Rabbit Heat sobre Mizuki.

4. International Princess Title: Suzume (c) venció a Sakura Hattori (11:36) con un Ring a Bell defendiendo el título.

5. Princess Tag Team Title: Jessie McKay y Cassie Lee (c) vencieron a Shoko Nakajima y Hyper Misao (12:59) con un Adviser de Lee sobre Nakajima defendiendo el título.

6. Princess of Princess Title: Yuki Arai (c) venció a J-ROD (11:18) con la Finally defendiendo el título.