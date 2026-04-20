DGUSA: Resultados «The Gate Of Sin City» cae Gajadokuro

Por segundo año consecutivo desde el relanzamiento de Dragon Gate USA, se presentó el evento «The Gate of Sin City» desde Las Vegas.

► «The Gate Of Sin City»

En esta ocasión, un grupo reducido de luchadores japoneses fueron los que viajaron a la Ciudad del Pecado. A pesar de ello, el cartel de este evento se integró con luchadores de la escena independiente estadounidense, resultando una función interesante, ya que el cambio generacional resulta notorio y fue una buena oportunidad para que los luchadores prospectos se dieron a conocer.

El combate de parejas en triple amenaza resultó sumamente emocionante, especialmente por la inclusión de los luchadores mexicanos Los Hermanos de la Jungla, un equipo que había impresionado trabajando con Dragon Gate el año pasado en Japón. En un detalle curios, Alex Price se lastimó cuando las escaleras de la entrada se cayeron a su paso, dejándole un feo moretón en el muslo. La batalla resultó vertiginosa, con movimientos aéreos precisos. En los instantes finales, la dupla de Love and Peace se alzó con la victoria cuando HYO aplicó un Hunting Second Rope Cutter para la cuenta de tres.

Siguió un mano a mano entre los experimentados YAMATO y Jonathan Gresham. Lamentablemente este duelo bajó mucho el impulso que dejó la batalla anterior. Ambos luchadores se centraron mucho en castigos recios y de sumisión. Al final, el japonés sorprendió a Gresham al revertir una figura cuatro.

La estelar fue un combate de tercias donde tres superestrelas de Dragon Gate (Dragon Kid, Kzy y Yuki Yoshioka) enfrentaron a Gajadokuro (ISHIN, Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) la principal facción dura de la empresa, que incluyó al monarca máximo, Kikuta. Los seis luchadores estuvieron a la altura de las circustancia, brindando una emocionante lucha. El carismático ISHIN imprimió a la lucha una dinámica alocada y emocionante que los afiiconados esperaban. Los últimos instantes del duelo fueron los mejores. Yoshioka conectó un perfecto High Fly Flow, pero Gajadokuro evitó la cuenta del réferi. Entonces Kzy logró derribar a ISHIN con un Piledriver para asegurar el triunfo.

Los resultados completos son:

DGUSA «The Gate Of Sin City», 15.04.2026

Horseshoe Las Vegas, Las Vegas, Nevada, EUA

1.- Three Way: Willie Mack venció a El Cucuy y KAI (10:53)

2.- Ho Ho Lun y La Estrella vencieron a Channing Decker y Rhys Maddox (9:51)

3.- Marcus Mathers venció a Susumu Yokosuka (12:47)

4.- Three Way Tag Team: Ben-K y Hyo vencieron a Alec Price y Jordan Oliver y a Aero Panther y Fight Panther Jr. (11:03)

5.- YAMATO venció a Jonathan Gresham (17:06)

6.- Dragon Kid, Kzy y Yuki Yoshioka vencieron a Gajadokuro (ISHIN, Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) (21:28)