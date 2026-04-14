TJPW: Todos los títulos se expondrán en Las Vegas

Por segundo año consecutivo, Tokyo Joshi Pro Wrestling presentará «Live in Las Vegas 2026» como parte de las actividades luchísticas de la Semana de WrestleMania.

► «Live in Las Vegas 2026»

El espectáculo tendrá lugar en el Pearl Theater, ubicado dentro del Palms Casino Resort en Las Vegas, el 16 de abril. Como atractivo especial es que TJPW ofrece la disputa de sus tres campeonatos. Este año se da una situación inusual con la empresa, ya que TJPW está promocionando eventos fuera de Japón más que nunca, y gran parte de la preparación de estos duelos tuvo lugar en esos eventos internacionales que se celebraron en Norteamérica.

Lo destacable de este año es que TJPW ya no trabaja con GCW ni con The Collective para organizar esta función. En cambio, forman parte de un bloque de eventos llamado Slam Fest, en el que también participan Stardom, CMLL, House of Glory y Maple Leaf Pro. Además, DDT no se ha unido a la gira por Estados Unidos con TJPW, por lo que resulta destacable que CyberFight ve a TJPW como la marca con mayor potencial para triunfar en mercados internacionales como Estados Unidos.

Miyu Yamashita, Mizuki y Miu Watanabe, tres de las luchadoras más fuertes y laureadas de TJPW se enfrentarán en el ring en un duelo especial en triple amenaza.

El primero de los tres combates de campeonato programados será el Campeonato International Princess donde Suzume expondrá el cetro por primera vez en su segundo reinado. Sakura Hattori se transformó recientemente en una peligrosa ninja enmascarada en una peligrosa ninja y buscará quitarle el título.

Las australianas de The IInspiration son la única dupla en la historia en conquistar el cetro de parejas en WWE, TNA y TJPW. Tras derrotar a Ober Eats y arrebatarles el Campeonato de Parejas TJPW, han dejado el camino libre para que las retadoras que fueron vencidos por Ober Eats vuelvan a presentar su desafío. En esta ocasión toca turno a Kyoraku Kyomei (Hyper Misao y Shoko Nakajima), uno de los equipos más veteranos de TJPW.

El mes pasado, Yuki Arai se coronó como monarca máxima en el Sumo Hall. Su primera rival es la formidable luchadora estadounidense J-Rod, quien aspira a hacer historia convirtiéndose en la primera luchadora estadounidense en ganar el Campeonato Princess og Princess, ya fracasó una vez, pero espera tener mejor suerte, a menos que Arai diga otra cosa.

El cartel completo queda así:

TOKYO JOSHI PRO “TJPW LIVE IN LAS VEGAS 2026”, 16/04/2026

Pearl Theater At Palms Casino Resort, Las Vegas, Nevada, USA

1. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vs. Toga y Uta Takami

2. Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku vs. Alexis Lee, HIMAWARI y Shino Suzuki

3. Special 3 Way Match: Miyu Yamashita vs. Mizuki vs. Miu Watanabe

4. International Princess Title: Suzume (c) vs. Sakura Hattori

5. Princess Tag Team Titles: Jessie McKay y Cassie Lee (c) vs. Shoko Nakajima y Hyper Misao

6. Princess Of Princess Title: Yuki Arai (c) vs. J-Rod