Dinastía Reyes emite comunicado tras reportes de culpabilidad de Cuatrero

La Dinastía Reyes publicó un comunicado oficial tras la información difundida por el periodista Antonio Nieto, quien reportó que Cuatrero fue declarado culpable por violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de Stephanie Vaquer.

En el documento, la familia del luchador no desmiente directamente la información, pero deja en claro que el caso “continúa siguiendo las instancias jurídicas correspondientes” y que cualquier actualización será comunicada exclusivamente por sus canales oficiales.

«En relación con la situación jurídica de Cuatrero, hacemos de su conocimiento que el caso continúa siguiendo las instancias jurídicas correspondientes. Cualquier novedad relevante será notificada únicamente a través de este medio oficial, siendo esta la única fuente autorizada”, señala el texto.

► La postura oficial de la Dinastía Reyes

El comunicado señala que la información que circule fuera de sus medios debe tomarse con cautela, enfatizando que ellos serán la única fuente autorizada para informar sobre el proceso.

Hasta el momento, ni Cuatrero ni otros integrantes de la Dinastía Reyes han dado declaraciones adicionales, limitándose a reiterar que el caso sigue en curso. Por ahora, tampoco se han dado a conocer las posibles acciones que tomará la defensa del luchador.

► Un caso que inició en 2023

Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer denunció a Cuatrero por presunta agresión física, señalando que fue estrangulada y lanzada contra una pared. Días después, el luchador fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.

Reyes permaneció en prisión preventiva durante casi dos años, mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

► Libertad condicional y regreso al ring

En 2025, El Cuatrero obtuvo su libertad condicional mediante un amparo, aunque el proceso legal continuó abierto. Como parte de las medidas cautelares, tenía restricciones como no acercarse a la víctima y limitaciones para ejercer su profesión.

A pesar de ello, a inicios de 2026 regresó a los cuadriláteros en funciones independientes, lo que generó polémica entre aficionados y especialistas.

► Un futuro incierto para El Cuatrero

Antes de este proceso, Cuatrero era considerado una de las figuras en ascenso de la lucha libre mexicana, con logros importantes dentro del CMLL y como parte de la reconocida dinastía Dinamita.

La sentencia, que se daría a conocer el próximo 12 de mayo, será determinante para su futuro. Dependiendo del fallo, su carrera podría verse seriamente afectada o incluso llegar a su fin.