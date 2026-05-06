Falleció Guillermina Zarzosa “La Cavernaria”, la aficionada más leal de la lucha libre mexicana

El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó el fallecimiento de Guillermina Zarzosa, conocida cariñosamente como ‘La Cavernaria’, una de las aficionadas más emblemáticas y fieles en la historia del pancracio nacional, quizá la segunda más conocida después de doña Virginia Aguilera.

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Desde muy joven, Guillermina acompañaba a su padre a las funciones. Su devoción comenzó formalmente el 2 de abril de 1943, día de la inauguración de la Arena Coliseo, y se mantuvo ininterrumpida durante más de siete décadas. Asistía a cada función de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, convirtiéndose en un rostro familiar en las primeras filas de la Arena Coliseo y la Arena México.

El Consejo Mundial de Lucha Libre lamenta profundamente el fallecimiento de la Sra. Guillermina Zarzosa “La Cavernaria”, reconocida como una de las aficionadas más fervientes y leales en la historia de nuestra institución. Descanse en paz. pic.twitter.com/N8QNuVoFSB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 6, 2026

Su apodo «La Cavernaria» provenía de su admiración y amistad con el legendario rudo Rodolfo «El Cavernario» Galindo, uno de los gladiadores más temibles de la Época de Oro. Guillermina se convirtió en su fan número uno, pero su cariño se extendió a toda la familia luchística.

El CMLL la reconoció oficialmente en múltiples ocasiones. En abril de 2023 Salvador Lutteroth Lomelí y el Dr. Daniel Aceves le entregaron una medalla conmemorativa a doña Guillermina por ser la aficionada número 1 del CMLL.

#SábadoDeColiseo | El Sr. Salvador Lutteroth Lomelí y el Dr. Daniel Aceves hacen entrega de una medalla conmemorativa a doña Guillermina “La Cavernaria” por ser la aficionada número 1 del CMLL. pic.twitter.com/S81IqYouY5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 2, 2023

La Cavernaria coleccionaba máscaras, capas y recuerdos que le regalaban los luchadores. Conoció personalmente a Santo (incluso cenó con él tras ganar un concurso) y vivió la evolución del deporte-espectáculo desde la Época de Oro hasta la era moderna.

Demostró que ser fan no es solo ir a las arenas, sino también vivir, sentir y ser parte de la tradición. Descanse en paz, Doña Guillermina.