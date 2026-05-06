Falleció Ted Turner, el magnate que creó WCW y revolucionó la lucha libre

Robert Edward Turner III, mejor conocido como Ted Turner, falleció este 6 de mayo de 2026 cerca de Tallahassee, Florida, rodeado de su familia. Tenía 87 años. Su muerte marca el fin de una era para uno de los mayores innovadores de la televisión por cable, el fundador de CNN y un hombre cuya pasión por el entretenimiento y el deporte transformó para siempre la industria de la lucha libre profesional a través de World Championship Wrestling (WCW).

Turner heredó el negocio de publicidad exterior de su padre y lo convirtió en un emporio. En los años 70 adquirió una estación de televisión UHF en Atlanta (WTCG, luego WTBS), que transformó en la primera «superstation» nacional vía satélite. Esto permitió que el contenido llegara a millones de hogares a través de cable. Compró a los Bravos de Atlanta y a los Halcones de Atlanta para llenar programación, y en 1980 lanzó CNN, la primera cadena de noticias 24 horas, revolucionando el periodismo global.

Su visión audaz lo llevó a expandirse a otros canales como TNT y Cartoon Network. También se destacó como filántropo, donando miles de millones a causas ambientales y de desarme nuclear.

► La creación de WCW: La apuesta de Turner por la lucha libre

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En 1988, Turner compró Jim Crockett Promotions, que al poco tiempo renombró como World Championship Wrestling, el nombre del programa de TV que Crockett tenía en TBS.

Turner vio potencial donde otros no. WCW se transmitía en TBS y TNT, y bajo su respaldo financiero, la compañía desafió directamente a Vince McMahon y la WWF. Esto dio lugar a las famosas Monday Night Wars, cuando WCW Monday Nitro competía de frente contra WWF Monday Night Raw en ratings televisivos durante la década de 1990.

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A diferencia de ejecutivos más conservadores, Turner respaldó la expansión. Permitió que WCW invirtiera en luchadores a los que sólo McMahon podía pagar, financió producciones de calidad y pagó a celebridades.

Entre 1996 y 1998, WCW alcanzó su pico con la historia de la New World Order (nWo), la creación de su principal estrella de casa: Bill Goldberg, y estrellas como Sting, Ric Flair, Hulk Hogan y Kevin Nash. Nitro superó a Raw en ratings durante más de 80 semanas seguidas, atrayendo a una audiencia masiva.

► El declive y la venta

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Tras la fusión de Turner Broadcasting con Time Warner (1996) y luego AOL (2001), el control de Turner sobre la compañía disminuyó. Ejecutivos corporativos veían la lucha como un lastre. WCW acumuló problemas creativos, gastos excesivos y mala gestión interna. En marzo de 2001, bajo AOL Time Warner, WCW fue vendida a la WWF por una suma simbólica. El último Nitro fue un episodio histórico donde McMahon «invadió» la programación.

Aunque muchos documentales como Who Killed WCW? debaten las razones del colapso, pocos discuten el rol fundamental de Turner: sin su visión y recursos, la WCW nunca habría existido como competidora real ni habría elevado el estándar de producción y narrativa en la lucha libre moderna.

«Billionaire Ted», como burlonamente le llamaban en la programación de WWF, no solo cambió canales; cambió la forma en que millones veían la televisión y el espectáculo. Descanse en paz.