John Cena respalda por segunda semana a Mason Rook

John Cena continúa mostrando su respaldo a una de las nuevas caras de WWE. Por segunda semana consecutiva, el legendario luchador ha promovido en redes sociales a Mason Rook, quien recientemente hizo su impactante presentación en NXT.

El ex Will Kroos irrumpió en el episodio del martes de NXT tras el combate entre Tony D’Angelo y Tavion Heights. Luego de la victoria del campeón, Rook apareció para atacar a ambos y dejar claro su mensaje: “Mi nombre es Mason Rook. Y he llegado a NXT”.

► John Cena impulsa a Mason Rook en redes sociales

Tras su debut, Cena compartió nuevamente el tema de entrada del británico acompañado del mensaje: “Es GRANDE… Es MALO…”. Una publicación que no pasó desapercibida y que confirma el interés del veterano por posicionar al nuevo talento.

El propio Rook reaccionó con entusiasmo: “Suena tan bien que tuve que decirlo dos veces”, dejando ver la importancia que tiene este respaldo en su carrera dentro de WWE.

He’s BIG ….

He’s BAD….

He’ll BODYSLAM YER DAD!!!! https://t.co/ePYJChCRGX — John Cena (@JohnCena) May 6, 2026

► Un talento internacional que llega con credenciales

Mason Rook, originario de Inglaterra, cuenta con experiencia en distintas promociones internacionales antes de su llegada a WWE. Su paso por Japón y el circuito británico le permitió desarrollar un estilo agresivo que ahora busca consolidar en NXT.

Con una imponente presencia física y una propuesta distinta dentro del roster, el luchador rápidamente ha llamado la atención de los aficionados y de figuras importantes dentro de la empresa.

► Cena estará en Backlash

Este impulso mediático también coincide con la próxima aparición de John Cena en Backlash, donde ha prometido dar anuncios importantes. Esto ha alimentado rumores sobre un posible rol más activo en el desarrollo de nuevas estrellas.

Por ahora, Mason Rook se perfila como uno de los nombres a seguir en NXT, con el respaldo de una de las figuras más importantes en la historia de WWE.