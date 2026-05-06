Previo TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026 | Lei Ying Lee vs. Arianna Grace

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.
► La semana pasada en TNA Wrestling
Las luchas presentadas fueron:
- Jeff Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante a Adam Brooks (** 3/4)
- Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (***)
- Mr. Elegance derrotó a The Home Town Man (* 1/2)
- WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian (*** 1/4)
► Este jueves en TNA Wrestling
La historia entre EC3 y Eric Young ambos explotó en Rebellion, cuando Eric Young llamó a EC3 y terminó provocando el regreso de un hombre que no volvió a TNA para reconciliar cuentas con el pasado, sino para reabrirlas. El regreso de EC3 no fue nostalgia; fue advertencia. Eric Young intentó golpear primero, EC3 respondió, y desde ese momento quedó claro que esto no iba a resolverse con una lucha convencional.
Arianna Grace volverá a poner en juego el Campeonato Knockouts, pero esta vez lo hará con una presión distinta. Ya no se trata solo de defender el cinturón: se trata de demostrar que puede sostenerlo sin ayuda. En Rebellion sobrevivió a Lei Ying Lee gracias a la traición de Xia Brookside, una intervención que le permitió escapar con el título, pero también dejó una mancha imposible de ignorar sobre su reinado. Desde entonces, Arianna ha cargado con el campeonato… y con la duda. Lei Ying Lee llegará al 7 de mayo con algo más peligroso que hambre de campeonato: llegará con memoria. No buscará únicamente recuperar el oro; buscará corregir la historia. La derrota en Rebellion no fue una caída limpia, fue una emboscada emocional, una noche donde perdió una lucha y una aliada.
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 7 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|CoBank Arena, Denver, Colorado
|Capacidad
|5,000 espectadores