AEW dedicará Dynamite del 6 de mayo a memoria de Ted Turner

El magnate de los medios Ted Turner, figura clave en la historia de la televisión y la lucha libre, falleció este miércoles 6 de mayo. Su legado dentro del entretenimiento deportivo es fundamental, al haber sido el impulsor de espacios que marcaron época en la industria.

Ante esta noticia, All Elite Wrestling anunció que el episodio de AEW Dynamite de esta noche estará dedicado a su memoria, como reconocimiento a su influencia en el desarrollo de la lucha libre televisada.

► AEW rinde homenaje a una figura histórica

A través de un comunicado oficial, la empresa expresó sus condolencias y destacó la importancia de Turner en la industria:

“AEW lamenta la pérdida de Ted Turner y envía sus condolencias. Pionero de la televisión y fundador de TBS y TNT, Turner apoyó la lucha libre en sus cadenas desde la década de 1970. AEW continúa con orgullo esa tradición y dedica Wednesday Night Dynamite de esta noche en TBS a su memoria.”

Turner fue el fundador de TBS y TNT, cadenas que en su momento albergaron a WCW y que actualmente son la casa de los principales programas de AEW.

► El legado de Turner en la lucha libre

Durante décadas, Ted Turner apostó por la lucha libre como contenido televisivo, llevando a WCW a competir directamente con WWE en uno de los periodos más recordados del negocio.

Su visión permitió consolidar a la lucha libre como un producto masivo en televisión por cable, abriendo el camino para que años después empresas como AEW pudieran desarrollarse en esas mismas plataformas.

► Cartelera de AEW Dynamite

El episodio especial de esta noche contará con una cartelera destacada:

Con este homenaje, AEW reconoce a uno de los hombres más influyentes en la historia de la lucha libre en televisión, cuya huella sigue vigente en la actualidad.