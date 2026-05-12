Resultados NTWE Day Of The Hero

Seguidamente, los resultados completos del evento, por cortesía de NTWE.

El show comienza con la presidenta de la asociación, Mona Ortega, y el ring announcer, Cósimo Pirondello, dando la bienvenida al público y repasando los combates que se verán durante la velada.

– Big Bulldog ganó la rumble en memoria de Fumpa. En los compases finales eliminó a Bestia Genética y Jack Bagans para lograr la victoria. El resto de participantes fueron: Dante, DLI, Luke Butcher, Javier Zotano, Vlad y Gus McKenzie.

– Snyder derrotó a Manny Martínez en un combate de mesas tras aplicar una Pop Up Powerbomb. Tras la lucha, Manny se vengó de su rival aplicando un Shooting Star Press sobre otra mesa.

A continuación se celebró la primera edición del Salón de la Fama de la NTWE. Chris Alb, Hardcore Machine y Leon Winchester fueron los primeros integrantes y se les hizo entrega de una placa conmemorativa y un emotivo vídeo recordando los inicios de la asociación.

– Galba retuvo el campeonato de Gades al vencer a Jaylen Ryan, Judas y Mauga en un combate fatal de cuatro. Judas intentó usar el puño americano de Galba contra él, pero golpeó por error a Jaylen, facilitando la victoria del Heredero del Imperio.

– Carlos Starr se impuso a Michael Cross en un combate sin descalificación, con ayuda de Jake Koby. Tras recibir de lo lindo los primeros minutos, Starr presentó a su nuevo cliente. La bestia ucraniana ayudó a Carlos a lograr la victoria.

– Damocles derrotó a Blaze en un duelo muy igualado. Tras resistir el 450o Splash del príncipe áereo, el campeón asestó su Spear para salir victorioso del evento estelar del show. Tras el combate, Damocles sorprendió a todo el mundo atacando brutalmente a Blaze, que previamente había reconocido su victoria dándole un abrazo. Con este impactante final acabó el evento.

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