Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, y entre otras cosas vimos a Dominik Mysterio retener el Megacampeonato AAA.
► En el episodio de WWE Raw del 11 de mayo vimos:
- The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***)
- Je’Von Evans venció a Rusev (***)
- Iyo Sky venció a Sol Ruca (*** 1/2)
- Oba Femi venció a Angel y Berto (*)
- MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)
- Seth Rollins arruina el triunfo de The Vision ante The Street Profits y Joe Hendry
- Je’Von Evans sorprendió a Rusev; sigue en camino al Campeonato Intercontinental
- Iyo Sky derrotó a Sol Ruca en espectacular duelo aéreo
- Nadie responde al reto de Oba Femi y este masacra a Berto y Ángel
- Dominik Mysterio retiene el Megacampeonato AAA ante el Grande Americano Original
► Cartelera WWE Raw 18 de mayo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 18 de mayo 2026 en el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, (anteriormente llamado Greensboro Coliseum Complex), coliseo con capacidad para 22,000 aficionados, y casa de los Greensboro Gargoyles de la ECHL.
- CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL: Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez
- Reto abierto de Oba Femi
► Horario y dónde ver WWE Raw 18 de mayo 2026
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 18 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|First Horizon Coliseum, Greensboro, North Carolina
|Capacidad
|22,000 espectadores
WWE Raw comenzará a construir el camino rumbo a los próximos eventos especiales de la empresa con la defensa titular de Brie Bella y Paige ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, además de un nuevo reto abierto de Oba Femi.