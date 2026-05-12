Este lunes, WWE Raw se emitió desde la Thompson-Boling Arena at Food City Center, en Knoxville, Tennessee, y entre otras cosas vimos a Dominik Mysterio retener el Megacampeonato AAA.

► En el episodio de WWE Raw del 11 de mayo vimos:

The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***) Je’Von Evans venció a Rusev (***) Iyo Sky venció a Sol Ruca (*** 1/2) Oba Femi venció a Angel y Berto (*) MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)

► Cartelera WWE Raw 18 de mayo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 18 de mayo 2026 en el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, (anteriormente llamado Greensboro Coliseum Complex), coliseo con capacidad para 22,000 aficionados, y casa de los Greensboro Gargoyles de la ECHL.

CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL: Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez

Brie Bella y Paige (c) vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez Reto abierto de Oba Femi

► Horario y dónde ver WWE Raw 18 de mayo 2026

Información del Evento Fecha Lunes 18 de mayo de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión Netflix Sede First Horizon Coliseum, Greensboro, North Carolina Capacidad 22,000 espectadores

WWE Raw comenzará a construir el camino rumbo a los próximos eventos especiales de la empresa con la defensa titular de Brie Bella y Paige ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, además de un nuevo reto abierto de Oba Femi.