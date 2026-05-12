Seth Rollins arruina el triunfo de The Vision ante The Street Profits y Joe Hendry

La rivalidad entre Seth Rollins y Bron Breakker volvió a explotar tras la lucha en Backlash durante una lucha de tercias donde The Vision enfrentó a The Street Profits y Joe Hendry.

El equipo conformado por Breakker, Logan Paul y Austin Theory, acompañados por Paul Heyman y Breakker, mostró dominio durante buena parte de la lucha gracias a la fuerza física de Bron y el oportunismo de sus compañeros.

Theory castigó duramente a Ford con clotheslines y german suplexes, mientras Logan Paul aprovechaba para continuar el ataque sobre los técnicos. Joe Hendry intentó reaccionar con su Freak of Nature, pero las constantes intervenciones ilegales de The Vision terminaron frenando cualquier remontada.

Incluso Logan Paul y Theory se dieron tiempo para burlarse de sus rivales mientras dominaban el combate.

► Momento clave

Cuando parecía que Breakker estaba listo para terminar la lucha con una spear sobre Montez Ford, Seth Rollins apareció sorpresivamente desde ringside para detener a Bron y evitar el impacto.

La distracción fue suficiente para que Angelo Dawkins sorprendiera a Austin Theory con un toque de espaldas que le dio la victoria a The Street Profits y Joe Hendry.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la campana, un enfurecido Bron Breakker regresó al ring para atacar a Angelo Dawkins con una spear, aunque rápidamente fue expulsado por Rollins.

Mientras The Vision se retiraba hacia backstage junto a Paul Heyman, Montez Ford encaró a Rollins por haber intervenido en la lucha y prácticamente robarles el protagonismo del triunfo.