NJPW: Calendario «Best of the Super Jr. 33»

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para su gran torneo individual para pesos junior «Best of the Super Jr. 33«.
► Definidos los encuentros del BOSJ 33
El torneo dará inicio el 14 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall y la final tendrá lugar en el Ota City General Gymnasium el 7 de junio.
Valiente Jr. y Titán representarán al CMLL en el Best of the Super Jr. 33
Hay algunas situaciones que afectarán la gira y por ende ya fueron ajustada en el calendario. Jun Kasai de Freedoms no participará en los eventos del 14, 29 y 30 de mayo. Hyo de Dragongate no aparecerá en el evento del 16 de mayo.
Como ya es sabido, el actual campeón de Peso Jr. IWGP, DOUKI, boicoteó su participación considerando que su nivel luchístico es superior al de los participantes del BOSJ. Su lugar fue ocupado por el joven Daiki Nagai, de Unbound Company, quien solicitó personalmente al presidente Hiroshi Tanahashi que lo incluyera en la competencia.
Grupo A:
– Daiki Nagai
– Master Wato
– Ryusuke Taguchi
– Francesco Akira
– Robbie X
– Nick Wayne
– Titan
– Valiente Jr.
– Kosei Fujita
– Jun Kasai
Grupo B:
– YOH
– El Desperado
– Daisuke Sasaki
– KUSHIDA
– Robbie Eagles
– Jakob Austin Young
– Taiji Ishimori
– Hyo
– SHO
– Yoshinobu Kanemaru
► Calendario de encuentros
NJPW, 14.05.2026
Tokyo Korakuen Hall
-. Grupo A: Kosei Fujita vs. Francesco Akira
-. Grupo A: Master Wato vs. Titan
-. Grupo A: Robbie X vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Daiki Nagai
-. Grupo B: El Desperado vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: KUSHIDA vs. Robbie Eagles
-. Grupo B: SHO vs. Yoshinobu Kanemaru
-. Grupo B: Taiji Ishimori vs. Jakob Austin Young
-. Grupo B: YOH vs. Hyo
NJPW, 16.05.2026
Esforta Arena Hachioji
-. Grupo A: Kosei Fujita vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Robbie X vs. Francesco Akira
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Master Wato
-. Grupo A: Titán vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Daiki Nagai
-. Grupo B: El Desperado vs. Taiji Ishimori
-. Grupo B: KUSHIDA vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: Robbie Eagles vs. SHO
-. Grupo B: YOH vs. Jakob Austin Young
NJPW, 17.05.2026
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2
-. Grupo A: Francesco Akira vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Kosei Fujita vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Master Wato vs. Robbie X
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Valiente Jr.
-. Grupo A: Titán vs. Daiki Nagai
-. Grupo B: El Desperado vs. Robbie Eagles
-. Grupo B: Hyo vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: Jakob Austin Young vs. Yoshinobu Kanemaru
-. Grupo B: KUSHIDA vs. SHO
-. Grupo B: YOH vs. Taiji Ishimori
NJPW, 20.05.2026
Tokyo Korakuen Hall
-. Grupo A: Daiki Nagai vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Master Wato vs. Francesco Akira
-. Grupo A: Robbie X vs. Kosei Fujita
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Titán
-. Grupo B: El Desperado vs. Hyo
-. Grupo B: KUSHIDA vs. Jakob Austin Young
-. Grupo B: Robbie Eagles vs. Yoshinobu Kanemaru
-. Grupo B: Taiji Ishimori vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: YOH vs. SHO
NJPW, 22.05.2026
Osaka City Central Gymnasium Sub Arena (Asue Arena Osaka)
-. Grupo A: Daiki Nagai vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Master Wato vs. Kosei Fujita
-. Grupo A: Robbie X vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Titán
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Francesco Akira
NJPW, 23.05.2026
Arcrea Himeji
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Jun Kasai
-. Grupo B: El Desperado vs. SHO
-. Grupo B: Jakob Austin Young vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: KUSHIDA vs. Hyo
-. Grupo B: Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru
-. Grupo B: YOH vs. Robbie Eagles
NJPW, 24.05.2026
Kyoto KBS Hall
-. Grupo A: Francesco Akira vs. Daiki Nagai
-. Grupo A: Master Wato vs. Valiente Jr.
-. Grupo A: Nick Wayne vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Kosei Fujita
-. Grupo A: Titán vs. Robbie X
NJPW, 27.05.2026
Kira Messe Numazu
-. Grupo A: Jun Kasai vs. Francesco Akira
-. Grupo B: El Desperado vs. Jakob Austin Young
-. Grupo B: KUSHIDA vs. YOH
-. Grupo B: SHO vs. Hyo
-. Grupo B: Taiji Ishimori vs. Robbie Eagles
-. Grupo B: Yoshinobu Kanemaru vs. Daisuke Sasaki
NJPW, 29.05.2026
Tsubame Citizen Gymnasium
-. Grupo A: Master Wato vs. Daiki Nagai
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Robbie X
-. Grupo A: Titan vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Kosei Fujita
-. Grupo B: Hyo vs. Yoshinobu Kanemaru
NJPW, 30.05.2026
Takaoka Techno Dome
-. Grupo B: El Desperado vs. KUSHIDA
-. Grupo B: Jakob Austin Young vs. Hyo
-. Grupo B: Robbie Eagles vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: Taiji Ishimori vs. SHO
-. Grupo B: YOH vs. Yoshinobu Kanemaru
NJPW, 02.06.2026
Tokyo Korakuen Hall
-. Grupo A: Master Wato vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Robbie X vs. Daiki Nagai
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Francesco Akira
-. Grupo A: Titán vs. Kosei Fujita
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Nick Wayne
-. Grupo B: El Desperado vs. YOH
-. Grupo B: KUSHIDA vs. Yoshinobu Kanemaru
-. Grupo B: Robbie Eagles vs. Jakob Austin Young
-. Grupo B: SHO vs. Daisuke Sasaki
-. Grupo B: Taiji Ishimori vs. Hyo
NJPW, 03.06.2026
Tokyo Korakuen Hall
-. Grupo A: Kosei Fujita vs. Daiki Nagai
-. Grupo A: Master Wato vs. Nick Wayne
-. Grupo A: Ryusuke Taguchi vs. Jun Kasai
-. Grupo A: Titán vs. Francesco Akira
-. Grupo A: Valiente Jr. vs. Robbie X
-. Grupo B: El Desperado vs. Yoshinobu Kanemaru
-. Grupo B: Jakob Austin Young vs. SHO
-. Grupo B: KUSHIDA vs. Taiji Ishimori
-. Grupo B: Robbie Eagles vs. Hyo
-. Grupo B: YOH vs. Daisuke Sasaki
NJPW, 05.06.2026
G Messe Gunma
-. Semifinales
NJPW, 07.06.2026
Ota City General Gymnasium
-. Final