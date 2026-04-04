Valiente Jr. y Titán representarán al CMLL en el Best of the Super Jr. 33

El CMLL tendrá presencia en uno de los torneos más prestigiosos del mundo, luego de que NJPW anunciara la lista de participantes para el Best of the Super Jr. 33.

Entre los nombres confirmados destacan dos elementos mexicanos: Titán y Valiente Jr., quienes buscarán dejar en alto el nombre de la lucha libre mexicana.

► Valiente Jr. debutará en el Best of the Super Jr.

Para Valiente Jr., esta será su primera participación en el torneo, marcando un paso importante en su carrera internacional.

El joven talento del CMLL ha mostrado crecimiento en los últimos meses, lo que le ha valido esta oportunidad dentro de una de las competencias más exigentes del circuito junior.

Su inclusión lo coloca ante rivales de alto nivel, en un escenario ideal para consolidarse fuera de México.

► Titán, un viejo conocido en NJPW

Por su parte, Titán llega con una historia muy distinta, ya que es un luchador ampliamente reconocido dentro de NJPW.

El integrante del CMLL se ha ganado el cariño del público japonés gracias a su estilo aéreo y su constancia en giras previas, convirtiéndose en uno de los extranjeros más valorados.

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El Best of the Super Jr. 33 comenzará el 14 de mayo en el Korakuen Hall y finalizará el 7 de junio en el Ota Ward Gymnasium.

En esta edición participarán 20 luchadores divididos en dos grupos, con figuras destacadas como Master Wato, KUSHIDA y El Desperado.

La presencia de Titán y Valiente Jr. refuerza la relación entre CMLL y NJPW, además de colocar nuevamente a México en el mapa de los torneos internacionales más importantes.