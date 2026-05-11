AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville, en Asheville, North Carolina, (anteriormente conocido como U.S. Cellular Center y The Asheville Civic Center Complex) coliseo con capacidad para 7,674 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Kazuchika Okada estaba programado para enfrentar a Darby Allin por el Campeonato Mundial AEW, pero debido a que Okada tuvo que viajar a Japón por asuntos familiares, Don Callis anunció durante Fairway to Hell que Takeshita lo reemplazaría. Si Takeshita gana el título, su rivalidad con Okada subiría de nivel, pues seguramente en Double or Nothing tendrían lucha con los dos cinturones en juego. Y no es imposible que Takeshita gane, pues Allin venció a PAC no sin antes caer desde un balcón a través de cuatro mesas apiladas, en uno de los combates más físicamente exigentes de su reinado. Siete días, tres defensas: ante Brody King, ante PAC y ahora ante Takeshita. Es el ritmo de un campeón como ningún otro y que siempre es llevado al límite.

Después de un par de semanas de entrenar con los Death Riders, Will Ospreay está de regreso. Enfrentará en mano a mano a Ace Austin en lo que se espera sea un match de alto impacto. Y es posible que no sólo los Death Riders estén cerca, sino también los Opps, quienes buscan que Ospreay deje de creer en Jon Moxley.

En lucha de cinco contra cinco, Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y los Young Bucks enfrentarán a Tommaso Ciampa, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

En Fairway to Hell se anunció que está por comenzar la edición 2026 del Torneo de la Fundación Owen Hart, y los brackets completos tanto del torneo varonil como del femenil se revelarán esta noche en Dynamite.

Además, MJF aparecerá esta noche. Desde que perdió el Campeonato Mundial AEW ante Darby Allin. El rudo ha acumulado frustración. Allin accedió exponer el título ante él si apuesta su cabellera. ¿Aceptará MJF firmar el contrato?