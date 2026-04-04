NJPW: Participantes y grupos del «Best of the Super Jr. 33»

New Japan Pro Wrestling reveló los nombres de los veinte participantes para su magno torneo anual individual para pesos junior «Best of the Super Jr. 33»
► «Best of the Super Jr. 33»
La competencia dará inicio comienzo el 14 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall y culminará con un emocionante final el 7 de junio en el Ota Ward.
Para esta edición debutarán Hyo de Dragon Gate, quien ganó el concurso de fisicoconstructivismo en 2025; además de Jakob Austin Young y el mexicano Valiente Jr. del CMLL. Daisuke Sasaki de DDT reaparece en el torneo tras 14 años.
Los participantes y grupos son:
Grupo A:
- Master Wato
- Ryusuke Taguchi
- Kosei Fujita (ganador en 2025)
- Robbie X
- Francesco Akira
- DOUKI (Campeón de Peso Jr. IWGP)
- Titán
- Valiente Jr.
- Nick Wayne
- Jun Kasai (Freedoms)
Grupo B
- El Desperado (ganador en 2024)
- KUSHIDA
- YOH
- Robbie Eagles
- Taiji Ishimori
- Jakob Austin Young
- SHO
- Yoshinobu Kanemaru
- Hyo (Dragon Gate)
- Daisuke Sasaki (DDT)