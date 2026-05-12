AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 8

Para la octava fecha del torneo «Champion Carnival 2026«, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Light Cube Utsunomiya en Tochigi.

► «Champion Carnival 2026» Día 8

Tras un brutal choque, Kuma Arashi ligó su tercer triunfo tras dominar a Yuma Anzai.

Go Shiozaki también sumó seis unidades luego de superar a Kengo Mashimo, a quien empató en puntos

En duelo de gigantes, Talos dio cuenta de Oddyssey. Ambos también quedaron en seis unidades.

Tras una recia refriega, Hideki Suzuki pasó sobre Madoka Kikuta para arrebatarle el liderato de su sector.

Cerrando la jornada, Ren Ayabe se impuso a Ryuki Honda sumando ocho puntos y ubicándose en la cima del Grupo B.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 03.05.2026

Light Cube Utsunomiya

670 Espectadores

– Champion Carnival – Grupo B: Xyon [4] venció a Jun Saito [0] por Forfeit.

1. Xyon venció a Shota Kofuji (5:43) con The Rundown.

2. Kento Miyahara, Rei Saito, Rising HAYATO y Ryo Inoue vencieron a Shotaro Ashino, Hokuto Omori, MUSASHI y Seiki Yoshioka (7:48) con un Chokeslam de Saito sobre Yoshioka.

3. Champion Carnival – Grupo A: Kuma Arashi [6] venció a Yuma Anzai [5] (1:54) por detención arbitral.

4. Champion Carnival – Grupo A: Go Shiozaki [6] venció a Kengo Mashimo [6] (19:23) con un Strong Arm Lariat.

5. Seigo Tachibana, Daisuke Sekimoto y Nobuhiko Kimura vencieron a Dan Tamura, Yuma Aoyagi y Atsuki Aoyagi (12:04) con un Yankee Hammer de Tachibana sobre Tamura.

6. Champion Carnival – Grupo A: Talos [6] venció a Oddyssey [6] (12:18) con un Ride the Lighten Daddy.

7. Champion Carnival – Grupo B: Hideki Suzuki [7] venció a Madoka Kikuta [6] (13:48) con un Backslide.

8. Champion Carnival – Grupo B: Ren Ayabe [8] venció a Ryuki Honda [6] (16:07) con la Death Roulette.

– Champion Carnival 2026 Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kento Miyahara [7]

2. Rei Saito [6]

-. Kengo Mashimo [6]

-. Oddyssey [6]

-. Go Shiozaki [6]

-. Talos [6]

-. Kuma Arashi [6]

8. Yuma Anzai [5]

Grupo B:

1. Ren Ayabe [8]

2. Daisuke Sekimoto [8]

3. Hideki Suzuki [7] **

4. Yuma Aoyagi [7]

5. Madoka Kikuta [6]

6. Ryuki Honda [6]

7. Xyon [4]

8. Jun Saito [0] *

*Baja por lesión para el resto del torneo.

** Recibe 2 puntos por incomparecencia.

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