AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 7

por

La  séptima fecha del «Champion Carnival 2026» se llevó a cabo en el Nanto Kita General Wholesale Center, en donde All Japan Pro Wrestling celebró cinco luchas más de la fase de grupos.

"Carnaval Campeón 2026" Fukushima, Centro Mayorista General del Sur de Tohoku (Koriyama) ~ Presentado por Steakhouse Juraku ~

► «Champion Carnival 2026»

El campeón de GAORA TV, Kuma Arashi, se aseguró una victoria rotunda sobre Kengo Mashimo, a pesar de que éste intentó varios movimientos de sumisión que fueron contrarrestados por la contundencia de Arashi.

Ren Ayabe volvió a la senda del triunfo doblegando a Daisuke Sekimoto para interrumpir su buen paso.

Yuma Anzai logró un importante resultado ante el gigante Talos con lo que sumó cinco puntos.

Yuma Aoyagi superó a Madoka Kikuta con lo que lo superó en puntos y lo desplazó al tercer sitio.

Kento Miyahara se posiciona en la cima de su grupo al dominar a Rei Saito, para superarlo en el liderato.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 02.05.2026
Nanto Kita General Wholesale Center (Koriyama)
485 Espectadores

Champion Carnival – Grupo B: Ryuki Honda [6] venció a Jun Saito [0] por Forfeit.
1. Ryuki Honda venció a Shota Kofuji (6:02) con un Final Vent.
2. Go Shiozaki, Xyon, Oddyssey y Shotaro Ashino vencieron a Atsuki Aoyagi, Ryo Inoue, Seiki Yoshioka y Nobuhiko Kimura (10:13) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Kimura.
3. Champion Carnival – Grupo A: Kuma Arashi [4] venció a Kengo Mashimo [6] (10:37) con un Diving Senton.
4. Champion Carnival – Grupo B: Ren Ayabe [6] venció a Daisuke Sekimoto [8] (12:28) con una Death Roulette.
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Seigo Tachibana, Hideki Suzuki y MUSASHI vencieron a Dan Tamura, Hokuto Omori y Aizawa No.1 (8:03) con un Front Cradle de Tachibana sobre Tamura.
6. Champion Carnival – Grupo A: Yuma Anzai [5] venció a Talos [4] (12:10) con un Running Double Knee Attack.
7. Champion Carnival – Grupo B: Yuma Aoyagi [7] venció a Madoka Kikuta [6] (19:29) con THE FOOL.
8. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [7] venció a Rei Saito [6] (16:57) con un Shutdown Suplex Hold.

– Champion Carnival 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Kento Miyahara [7]
2. Rei Saito [6]
-. Kengo Mashimo [6]
-. Oddyssey [6]
5. Yuma Anzai [5]
6. Go Shiozaki [4]
-. Talos [4]
-. Kuma Arashi [4]

Grupo B:
1. Daisuke Sekimoto [8]
2. Yuma Aoyagi [7]
3. Madoka Kikuta [6]
-. Ryuki Honda [6]
-. Ren Ayabe [6]
6. Hideki Suzuki [5] **
7. Xyon [2] **
8. Jun Saito [0] *

* Lesionado y fuera por el resto del torneo.
** Reciba 2 puntos más por incomparecencia.

 

Archivo de artículos