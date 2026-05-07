AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 7

La séptima fecha del «Champion Carnival 2026» se llevó a cabo en el Nanto Kita General Wholesale Center, en donde All Japan Pro Wrestling celebró cinco luchas más de la fase de grupos.
► «Champion Carnival 2026»
El campeón de GAORA TV, Kuma Arashi, se aseguró una victoria rotunda sobre Kengo Mashimo, a pesar de que éste intentó varios movimientos de sumisión que fueron contrarrestados por la contundencia de Arashi.
Ren Ayabe volvió a la senda del triunfo doblegando a Daisuke Sekimoto para interrumpir su buen paso.
Yuma Anzai logró un importante resultado ante el gigante Talos con lo que sumó cinco puntos.
Yuma Aoyagi superó a Madoka Kikuta con lo que lo superó en puntos y lo desplazó al tercer sitio.
Kento Miyahara se posiciona en la cima de su grupo al dominar a Rei Saito, para superarlo en el liderato.
Los resultados completos son:
AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 02.05.2026
Nanto Kita General Wholesale Center (Koriyama)
485 Espectadores
– Champion Carnival – Grupo B: Ryuki Honda [6] venció a Jun Saito [0] por Forfeit.
1. Ryuki Honda venció a Shota Kofuji (6:02) con un Final Vent.
2. Go Shiozaki, Xyon, Oddyssey y Shotaro Ashino vencieron a Atsuki Aoyagi, Ryo Inoue, Seiki Yoshioka y Nobuhiko Kimura (10:13) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Kimura.
3. Champion Carnival – Grupo A: Kuma Arashi [4] venció a Kengo Mashimo [6] (10:37) con un Diving Senton.
4. Champion Carnival – Grupo B: Ren Ayabe [6] venció a Daisuke Sekimoto [8] (12:28) con una Death Roulette.
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Seigo Tachibana, Hideki Suzuki y MUSASHI vencieron a Dan Tamura, Hokuto Omori y Aizawa No.1 (8:03) con un Front Cradle de Tachibana sobre Tamura.
6. Champion Carnival – Grupo A: Yuma Anzai [5] venció a Talos [4] (12:10) con un Running Double Knee Attack.
7. Champion Carnival – Grupo B: Yuma Aoyagi [7] venció a Madoka Kikuta [6] (19:29) con THE FOOL.
8. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [7] venció a Rei Saito [6] (16:57) con un Shutdown Suplex Hold.
– Champion Carnival 2026 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Kento Miyahara [7]
2. Rei Saito [6]
-. Kengo Mashimo [6]
-. Oddyssey [6]
5. Yuma Anzai [5]
6. Go Shiozaki [4]
-. Talos [4]
-. Kuma Arashi [4]
Grupo B:
1. Daisuke Sekimoto [8]
2. Yuma Aoyagi [7]
3. Madoka Kikuta [6]
-. Ryuki Honda [6]
-. Ren Ayabe [6]
6. Hideki Suzuki [5] **
7. Xyon [2] **
8. Jun Saito [0] *
* Lesionado y fuera por el resto del torneo.
** Reciba 2 puntos más por incomparecencia.