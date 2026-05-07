AEW rinde tributo a Ted Turner, creador de WCW

AEW arrancó una edición especial de AEW Dynamite con un emotivo tributo al fallecido Ted Turner, histórico empresario y fundador de las cadenas TBS y TNT, cuya influencia fue fundamental para el crecimiento de la lucha libre profesional en la televisión estadounidense, pues además fundó WCW.

El programa abrió con Tony Schiavone hablando sobre el legado de Turner y la importancia que tuvo tanto para la industria como para las carreras de muchos talentos. El comentarista recordó cómo el empresario apostó por la lucha libre durante décadas, especialmente a través de WCW y las cadenas de Turner Broadcasting.

► Sting apareció para recordar el legado de Ted Turner

Tras las palabras iniciales de Schiavone, Sting hizo su entrada al ring en medio de una gran ovación por parte del público. “The Icon” abrazó al comentarista antes de tomar el micrófono para dedicar unas palabras al empresario.

El legendario luchador describió a Turner como “un multimillonario completamente entregado” a la lucha libre profesional y recordó cómo defendió a WCW cuando ejecutivos de televisión querían cerrar la empresa.

Según Sting, Turner les pidió a los luchadores que siguieran peleando porque él tenía el dinero suficiente para respaldar el proyecto, una decisión que terminó marcando la historia del negocio.

► Ted Turner dejó huella en la lucha libre televisada

Durante el segmento, Schiavone también destacó que sin Ted Turner no existirían campeonatos como el TNT Championship o el TBS Championship dentro de AEW, ya que ambas cadenas fueron clave para posicionar la lucha libre en la televisión por cable.

Sting aprovechó además para agradecer a Tony Khan por continuar esa tradición dentro de la empresa y mantener viva la presencia de la lucha libre en TNT y TBS.

El homenaje concluyó con un solemne saludo de diez campanadas en honor a Ted Turner.