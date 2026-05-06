Sting sigue apoyando a jóvenes talentos de AEW pese a su retiro

El legendario Sting, retirado de los encordados desde 2024, continúa vinculado a All Elite Wrestling y ha dejado claro que su papel dentro de la empresa no ha terminado del todo.

En una reciente entrevista en Hunter, Jessica & Cush, el ícono de la lucha libre aseguró que sigue disponible para ayudar a los luchadores jóvenes cada vez que se encuentra en backstage, aportando su experiencia en distintos aspectos del negocio.

► Sting aporta experiencia en backstage de AEW

El veterano explicó que, aunque no asiste con regularidad a los eventos, cuando lo hace se involucra activamente ofreciendo retroalimentación sobre combates, personajes y detalles técnicos.

“Sin duda, siempre estoy ahí para ofrecer algún tipo de consejo. Y todos son muy amables. Ya sabes, se alegran mucho de saber de mí. Así que está bien. Pero no estoy allí, no voy mucho, pero cuando voy, me implico.”

Sus comentarios abarcan desde la psicología de lucha hasta movimientos específicos o ajustes en el gimmick, aspectos clave para el desarrollo de nuevos talentos.

► Relación cercana con el talento actual

Sting también reveló que mantiene contacto constante con varios luchadores del roster, especialmente con Darby Allin, con quien habla de manera frecuente.

Además, destacó a nombres que considera imprescindibles en la actualidad, como Kevin Knight, Will Ospreay, Kyle Fletcher, Tommaso Ciampa, Kazuchika Okada,Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Samoa Joe y Jon Moxley.

► Una nueva etapa fuera del ring de Sting

Lejos de la competencia activa, Sting ha enfocado su vida en el sector inmobiliario, una actividad que le apasiona desde hace años y a la que ahora dedica gran parte de su tiempo.

Aun así, su vínculo con AEW sigue vigente. Recientemente apareció en televisión tras la victoria de Darby Allin sobre MJF por el Campeonato Mundial, demostrando que continúa atento al rumbo de la empresa y dispuesto a aportar cuando es necesario.