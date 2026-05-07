AEW Dynamite: Jon Moxley derrotó a Juice Robinson en un Eliminator Match

Jon Moxley enfrentó a Juice Robinson en un Eliminator Match, es decir, si Robinson ganaba, obtendría una oportunidad por el Campeonato Continental AEW.

► Momentos clave

La Bang Bang está tomando fuerza en AEW Collision, y es por ello que vemos de vuelta a este grupo en Dynamite. Juice Robinson llegó con determinación total para abrirse camino hacia el título de Moxley.

Robinson impactó un vuelo suicida sobre Moxley en los primeros minutos. El campeón se puso rudo castigándole los dedos, para luego recetarle unos machetazos al pecho.

Afuera del ring, Robinson envió a Mox hacia la zona del tomador de tiempo, lanzándose después con doble hachazo. De regreso al encordado, le conectó una serie de diez izquierdazos en la esquina. Moxley, que ya mostraba una herida en el pómulo izquierdo, resistía los embates.

Moxley aprovechó que Robinson tardó en subir al ring para conectarle patadas de canguro, enviando a su rival sobre las escaleras metálicas.

Moxley volvió a atacar los dedos de Robinson. Incluso se los mordió. Posteriormente, se encargó de que sus puños llovieran una y otra vez sobre Robinson.

Cuando iban diez minutos de contienda, Robinson logró aplicar Frankensteiner desde las cuerdas, impactando después un lariat.

Robinson evitó martinete. Azotó a Moxley con Full Nelson Slam. Poco después le impactó una plancha cruzada desde las alturas. Ambos estaban exhaustos, pero así intercambiaban puñetazos.

Mox aplicó Bulldog Choke buscando terminar todo. Pudo aplicar luego martinete, pero Robinson rompió la cuenta. Mox volvió a aplicar el Bulldog Choke. Robinson resistió lo más que pudo, pero la réferi Aubrey Edwards decidió detener la lucha.

► ¿Ahora qué?

Aunque Robinson no pudo, la guerra entre Death Riders y Bang Bang Gang no parece haber terminado. ¿Los siguientes serán los Gunn?